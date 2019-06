THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı: 501 kalkışla buranın (İstanbul Havalimanı) rekorunu kırdık

TÜRK Hava Yolları(THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, 9 günlük bayram tatili boyunca 14 bin 311 sefer ile 2 milyona yakın yolcu taşıyacaklarını söyledi. Tatilin ikinci günü İstanbul Havalimanı'nda büyük bir gururu yaşadıklarını belirten Aycı, "Özellikle 2 Nisan Pazar günü itibariyle bu havalimanından 7'nci haftamızda bir gurur daha yaşadık ve 501 kalkış gerçekleştirdik. Bu 501 kalkışla buranın rekorunu kırmış olduk. Bu anlamıyla yüzde 85 doluluk oranıyla seferlerimizi icra ettik" dedi.THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, İstanbul Havalimanı'nda görev yapan gazetecilerin Ramazan Bayramını kutladı. Basın odasında açıklamalarda bulunan Aycı, THY'nin bayram tatiliyle birlikte gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin bilgi verdi.Aycı, "Türk Hava Yolları, bayram boyunca 14 bin 311 sefer gerçekleştirecek ve 2 milyona yakın yolcu taşıyacak. Şu ana kadar bize gelen rakamlar 1 milyon 927 bin civarında. Ama talebin, bayram sonuna doğru bir tık daha artmasıyla bu rakam 2 milyonu da geçebilir. Özellikle Pazar günü bu havalimanından 7'nci haftamızda bir gurur daha yaşadık ve 501 kalkış gerçekleştirdik. Bu 501 kalkışla buranın rekorunu kırmış olduk. Bu anlamıyla dün yüzde 85 doluluk oranıyla seferlerimizi icra ettik" dedi.İlker Aycı, "Doluluk oranlarımız arife günü çok arttığı için bugün bir miktar daha aşağıda. En yoğun günümüzü 1- 2-3 Haziran'da yaşadık. Dönüşleri de büyük bir heyecanla bekliyor olacağız" şeklinde konuştu."ZAMANINDA KALKIŞ PERFORMANSIMIZI YÜZDE 90'LARIN ÜZERİNE TAŞIDIK"Taşınmanın ardından İstanbul Havalimanı'ndan yapılan operasyonlarda 7'nci haftanın içinde olduklarını vurgulayan İlker Aycı, şöyle konuştu:

"Bildiğiniz üzere taşınma operasyonunu 45 saat yerine 32 saatte tamamlayarak çok başarılı bir şekilde kazasız, belasız, hasarsız bir taşınmayı gerçekleştirmiştik. Operasyonlarımıza çok hızlı bir şekilde başlamıştık. O tarihten itibaren kademe kademe uçuş sayılarımızı artırarak tam kapasiteye ulaşmıştık. 7 haftalık süreçte geldiğimiz nokta özellikle zamanında kalkış performansımızı yüzde 90'ların üzerine taşımayı başardık. 7'nci haftaya gelindiğinde bayram yoğunluğuna rağmen güneyli rüzgar var. Atatürk Havalimanı'da güneyli operasyon olduğunda günlük zamanında kalkış performansımız yüzde 50-60'larda seyrederdi. Bugün güneyli operasyon olmasına rağmen İstanbul Havalimanımız'da yüzde 87 zamanında kalkış performansıyla seferlerimizi icra ediyoruz. Bunun gerçekleşmesinde emeği geçen tüm iş ortaklarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. 7'nci haftada bu performansı yakalamak, Türk sivil havacılığı için THY ve İstanbul Havalimanı için bir gururdur" diye konuştu.

"HER DAİM KALPLERİNİ KAZANMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Yolcuların mutluluğu ve memnuniyeti için azami gayretin gösterildiğini aktaran İlker Aycı, bu süre içinde meydana gelen aksaklıklar, eksiklikler nedeniyle yolcuların affına sığındıklarını ve THY olarak her daim onların kalbini kazanmak için mücadele edeceklerinin altını çizdi. İstanbul Havalimanı'na erken gelmeleri konusunda yaptıkları uyarılara yolcuların başarıyla uyduğunu kaydeden Aycı, özellikle yolculara bavullarında kıymetli eşya taşımamaları konusunda da ikazda bulunarak, "Kıymetli eşya taşıma yöntemleri bellidir. Elektronik eşyaların ve özellikle ziynet eşyalarının taşınmasında çok dikkatli olmalarını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

BOEİNG CEO'SU İLE YAPILAN KRİTİK TOPLANTI

Açıklamalarının ardından İlker Aycı, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Bir soru üzerine Aycı, Boeing 737 - Max tipi uçakların arka arkaya gelen kazaları ve filodaki aynı tip 12 uçağın Mart ayında yere indirilmesinin ardından geçen hafta Boeing Ticari Uçaklar Başkanı Kevin G. McAllister ile yaptıkları görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ÜMİDİMİZ BİR AN ÖNCE BU SÜRECİN TAMAMLANMASIDIR"

Boeing CEO'su McAllister ile İstanbul'da gerçekleşen toplantıda konunun tüm yönleriyle ele alındığını belirten Aycı, kritik görüşmeye ilişkin şunları söyledi:

"Tüm ekibimizle beraber, kendisiyle oturup enine, boyuna tartıştık. Ekibimizle birlikte Türk Hava Yolları'nın kayıplarını, çektiği sıkıntıları paylaştık. Takdir edersiniz ki bu durum, Max sahibi olan dünyadaki bütün şirketlerin bir sorunu. Onlar, bir an önce bu sorunun aydınlığa kavuşturulup, uçakların uçurulması konusunda gerekli çalışmaları yürütüyorlar. Bize söylediklerine göre benim edindiğim izlenim, kesin olmayan bir bilgi olmakla birlikte; ağustos ayına kadar uçakları havalandırmak için ellerinden geleni yapacaklarını söylüyorlar. İlgili otoritelerden onay almadan, bizim, uçakları uçurmamız mümkün değildir. İlgili otoritelerden onay alındıktan sonra dünyadaki tüm uçaklarla birlikte biz de uçaklarımızı uçuracağız. Ancak bu süre içerisinde özellikle Nisan ayında (taşınma süreci) kapasite kesmiştik, uçuş sayısında azalma olmuştu. Ondan sonra gelen ramazan ayı ile birlikte kapasitede bir miktar düşen yoğunluk var. Bu anlamda Max'lerin sıkıntısını arkadaşlarımızla birlikte iyi yönettik. Ama bayram sonrası gelecek olan yaz döneminde, yoğunluğun devam etmesi durumunda özellikle haziran ayının ikinci yarısı ve temmuz başındaki süreci yönetmek mecburiyetindeyiz. Ümidimiz bir an önce bu sürecin tamamlanmasıdır."

Kayıpların telafisi için iki tarafın, iyi niyetli bir şekilde konuyu ele aldığını ve durumun çok boyutlu olarak görüşüldüğünü vurgulayan Aycı, sürecin THY yöneticileri tarafından yakinen takip edildiğini dile getirdi.

THY'NİN İLK ÇEYREK BİLANÇOSU

THY'nin 2019 yılının ilk çeyrekteki bilançosuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan İlker Aycı, havacılık sektörünün bütün dünyada mevsimsellikler içeren bir sektör olduğuna işaret etti. Sektörde, ilk çeyreklerin diğer çeyreklere göre daha zayıf geçtiğini aktaran Aycı, şöyle devam etti:

"Bu yıl içerisinde de özellikle dünyada rekabet ettiğimiz büyük, bayrak taşıyıcılar ile karşılaştırdığımızda ilk çeyrekteki kayıplarımız onların kaybından daha iyi durumda. Biz, onlardan çok daha iyi durumdayız. Özellikle Avrupalı ve bölge taşıyıcıların bizden daha fazla kayıplarla seneye başladıklarını görüyoruz. İlk çeyrek sonuçları bizim beklediğimiz gibiydi. Özellikle Paskalya tatilinin de nisan ayına kaymasından dolayı ilk çeyrekte bir miktar yoğunluk kayması nisan ayına geldi. Nisan ayında, bizim kapasite kestiğimiz (taşınma süreci) bir ay yaşandı. Türk Hava Yolları, gerek ileri rezervasyonlar gerek şu an yaşadığımız doluluk oranları bakımından son derece iyi durumdadır. Kur etkisinden arındırılmış bakıldığında iki puanlık artışımız gözükmektedir. Bu anlamıyla kurdan arındırılmış gelirlerimizde bir artış söz konusudur. Uzun yıllara baktığınız zaman, ilk çeyreklerin hep mevsimsel etkilerinin en fazla görüldüğü ve kayıpların en fazla görüldüğü çeyrek olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu anlamıyla, bu yıl ki kaybımız 2017 ile çok benzer. Ekstra bir kayıp yok. Genel olarak kur hareketlerinin bilançomuzda bir miktar etkisi var. Özellikle uzun dönemde bakıldığında bunlar da birbirini dengelediği için, kur dalgalanmaları da uzun dönemli bilançolarda çok daha iyi durumda olacak. Sene sonu bilançosu çıktığında Türk Hava Yolları'nın bilinen performansını ve başarısını göreceğiz."

'DREAMLİNER' VE KABİN EKİPLERİNİN YENİ ÜNİFORMALARI

Bir gazetecinin, bu ayın sonunda filoya katılacak 'Boeing 787- Dreamliner' tipi uçaklarla gerçekleştirilecek operasyonlar ve kabin ekiplerinin yeni kıyafetlerinin ne zaman kullanmaya başlayacağıyla ilgili sorusuna Aycı, şu yanıtı verdi:

"Dreamliner'ların gelişine çok az kaldı. Hepimiz çok heyecanlıyız. Haziran'da filomuza katılacak olan yeni geniş gövdeli uçaklarımız, uzun menzilde bize çok ciddi avantajlar getirecek. Yeni konfigürasyonumuzu, yolcularımızla tanıştıracağız. kabin kıyafetlerimiz de bu yaz içerisinde tüm filoda görülmeye başlanacak. Tam tarih vermek istemiyorum. İlgili firmalar, tedarik ve dikim noktasında çok hassas. Ellerinden gelen en iyisini yapmaya gayret ediyorlar. Bu açıdan 'şu tarih veya bu tarih' dememek lazım. Ama yaz içerisinde tüm filoda görmeye başlayacaksınız. Zannedersem yeni gelecek 'dreamliner'lar içerisinde çok yakışacaktır. tüm uçaklarımızın, havalimanımızın içerisinde de çok yakışacaktır." dedi.

Bayramlaşma programına İlker Aycı'nın yanı sıra THY'nin Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Şeker, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, TGS Genel Müdürü Nurzat Erkal ile ilgili yöneticiler katıldı.



Kaynak: DHA

- İstanbul