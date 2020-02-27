THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı önlemleri açıkladı (1)

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Korona virüs önlemleriyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

İstanbul Havalimanı'nda basın açıklamasında konuşan Aycı, "Bilet iade ve açığa alma sürecini kolaylaştırdık. Mayıs ayına kadar olan biletleri bedelini ödemek, açığa almak gibi konularda her yerden bu hizmetleri şu anda gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

İlker Aycı, "Hassasiyetle taşımaların yapılmasını sağlamak açısından ilgili bakanlıklarımız ve bakanlarımızla devamlı temas halindeyiz. Sivil havacılıkla irtibat halindeyiz. Dünya sağlık örgütü ve sektörel kuruluşlarımızın önlemlerini ve uyarılarını dikkatle takip ediyoruz" dedi.

"Seul'dan uçak seferlerimizi azalttık" diyen Aycı, "Nahçivan'dan ise durdurduk. Risk devam ederken bazı yerlerden uçuşları durduruyoruz. Bu zamana kadar seferlerimiz durdurulmuştur. Önümüzdeki dönemde yine 12 risk ülkesi var. Onlara dikkat edeceğiz. Maske ve benzeri tedarikleri alıyoruz. Mürettebat ve istasyonlarımıza, yöneticilerimize eğitimler verildi" ifadelerini kullandı.

Aycı, "Riskin yönetilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu tip ülkelerle ilgili Suudi Arabistan Umre uçuşlarını durdurdu. Yolcu girişlerini de 22 ülkeyi kapsayacak şekilde durdurduk. Uçuşlarımızı sağladık. Türk vatandaşlarımızı alarak geri dönmeye devam edecek. Ama umre uçuşları kapatıldı. İstanbul Havalimanı'ndan bu 22 ülkeye yönelik çalışmalarımızı yapıyoruz. Gelenleri Suudi Arabistan'a göndermiyoruz. Hızla uyum gösteriyoruz" diye konuştu.

"VİRÜS NE KADAR RİSKLİ, ONDAN DAHA RİSKLİSİ TEDBİRSİZ OLMAK"

"Bilet iade ve açığa alma sürecini kolaylaştırdık" diyen Aycı, "Mayıs ayına kadar olan biletleri bedelini ödemek, açığa almak gibi konularda her yerden bu hizmetleri şu anda gösteriyoruz" şeklinde konuştu. İlker Aycı, 250'den fazla uçağın dezenfekte edildiğini ifade ederek, "Etmeye devam ediyoruz. Hayatın tabii akışını yolcularımız devam ettirebilirler. Virüs riskli ama virüsten daha riskli olan ise tedbirsiz olmak. Herkesin alması gereken tedbirler bireysel ve kurumsal anlamda alınıyor. Asıl mesele virüs ne kadar riskli ondan daha risklisi tedbirsiz olmak. Bu kısımları da dikkate alarak bunu yönetmek. Tabii hayatın tabii akışı da sürdürülmeli" dedi.

- İstanbul