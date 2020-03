Thy yönetim kurulu başkanı aycı: uçaklarımızı etkisi kanıtlanmış bilimsel yöntemlerle dezenfekte...

TÜRK Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, koronavirüs nedeniyle tedbirler alındığını belirterek, "Çin, İran, İtalya, Güney Kore, Irak ve Nahçivan'a düzenlediğimiz seferlerimizi iptal ettik. Risk grubunda olan ve risk grubu ülkeleri olarak ilan edilen ülkeler konusundaki buralara seyahat yapan uçaklarımızı da etkisi kanıtlanmış bilimsel yöntemlerle dezenfekte ediyoruz, temizliğini tam olarak yapıyoruz ve ondan sonra sefere alıyoruz" dedi.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Bakırköy'deki THY Genel Müdürlüğü binasında koronavirüs nedeniyle uçuş yapılmayacak bölgeler ve alınan tedbirler ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına Aycı'nın yanı sıra THY Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Murat Şeker, THY Genel Müdür (Pazarlama ve Satış) Yardımcısı Ahmet Olmuştur, THY Genel Müdür (İnsan Kaynakları) Yardımcısı Abdülkerim Çay, THY Genel Müdür (Kurumsal Gelişim ve BT) Yardımcısı Ali Serdar Yakut, THY Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı M. Akif Konar, TGS Genel Müdürü Nurzat Erkal, THY Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı Turhan Özen, Bölgesel Uçuş Başkanı Şamil Karakaş, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün ve basın mensupları katıldı.

"KORONAVİRÜS KONUSUNDA ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Türk Hava Yolları'nın basın toplantısında konuşan THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, "Biliyorsunuz ki her yılın kendisine özgü özellikleri var. 2020 yılının Ocak ayında çok güçlü bir başlangıç yapmış ve Ocak ayını geride bırakmışken, Şubat aynının ortasından itibaren etkili olan Wuhan kaynaklı koronavirüsü hadisesinin bütün dünyada etkili olduğu bir süreç bir sürece girdik. Sadece bölgesel bir kriz olmaktan çıkıp globalleşen ve sadece insanlar üzerinde ve insanların bağışıklık sistemi üzerinde etkili olarak ölümlere sebebiyet vermesi değil, aynı zamanda şirketlerin, dünya ekonomisinin, özellikle havacılığın da bağışıklık sistemini etkisiz hale getirebilecek bir biçimde dünyada şu anda etkili olan bir virüsle karşı karşıya olduğumuzu da ifade etmek isterim. Küresel bir virüs vakasıyla karşı karşıyayız" dedi.

Aycı konuşmasına şöyle devam etti:

"Özellikle koronavirüs konusunda da arkadaşlarımızla birlikte farklı senaryolar üzerinde çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Sürekli de bunu güncelliyoruz. Bu kapsamda Çin, İran, İtalya, Güney Kore, Irak ve Nahçivan'a düzenlediğimiz seferlerimizi iptal ettik. Risk grubunda olan ve risk grubu ülkeleri olarak ilan edilen ülkeler konusundaki buralara seyahat yapan uçaklarımızı da etkisi kanıtlanmış bilimsel yöntemlerle dezenfekte ediyoruz, temizliğini tam olarak yapıyoruz ve ondan sonra sefere alıyoruz. Misafirlerimizin bu anlamda endişesiz olarak bizimle birlikte uçaklarımızda seyahat edebileceklerini ve onlara uygun sağlıklı bir seyahat ortamı sunduğumuzu da burada ifade etmek isterim. Bu süreçte özellikle çok yakın bir mesaide bulunduğumuz başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve ekibi olmak üzere tüm Sağlık Bakanlığımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugün virüsten sadece Asya değil, sadece Çin merkezli Güney Kore ve diğer ülkeler değil, şu anda Avrupa'da bu virüsten başta İtalya olmak üzere, hatta Fransa, şimdi Almanya ve diğer ülkeler olmak üzere Avrupa'da şu anda bundan çok ciddi bir sıkıntı içinde."

"TÜM İLGİLİ OTORİTELERLE ÇOK YAKIN BİR MESAİ İÇERİSİNDEYİZ"

Aycı, "Avrupa'dan bu virüsün ülkemize bulaşmaması için, İran ve diğer komşu ülkelerden bulaşmaması için, Asya'da bu virüsün gelmemesi için bir dizi tedbiri çok etkin bir biçimde ve zamanında, hatta sektörümüzdeki pek çok ülke ve havayolu şirketinden önce adım atarak, uçuşlarımızı keserek, durdurarak bu krizin ülkemize ulaşmasını engellemek adına çok önemli adımları attık. Diğer tüm uluslararası, ulusal kuruluşlarla birlikte çok yakinen çalışmaktayız. Gerek sivil havacılığımız, gerek Dünya Sağlık Örgütü, gerek Sağlık Bakanlığımız, Ulaştırma Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız, tüm ilgili otoritelerle çok yakın bir mesai içerisindeyiz. Krizin başlangıcından bugüne pilotlarımız, kabin memurlarımız, teknisyenlerimiz ve her kademede bize hizmet sunan tüm paydaşlarımızla birlikte bu krizin yönetilmesinde çok büyük bir emek gösterdiler, onlara da bir kere daha burada teşekkürlerimi sunuyorum. Dünyada bu kriz giderek büyüyor, Amerika dahil her yerde görülmeye başlandı. Bizim için asıl olan riski minimize etmek için elden gelen tüm tedbirleri alacağız ve almaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"788 MİLYON DOLAR NET KAR"

Toplantının devamında 2019 yılı finansal ve operasyonel sonuçlarını açıklayan Aycı, "Türk Hava Yolları 2019 yılını zayıflayan global talep ortamı ve artan rekabete, Boeing MAX sorunu, Airbus NEO uçak teslimatlarında yaşanan gecikmeler ile İstanbul Havalimanı'na taşınmasının etkilerine rağmen 788 milyon dolar net kar ile tamamladı. Türk Hava Yolları, tek seferde şimdiye kadar yaşanmış en büyük havalimanı taşınmasını başarılı bir şekilde tamamladığı, global havacılık sorunu haline dönüşen Boeing 737-8 Max uçaklarından filomuzda bulunan ve 2019 yılında dahil olmasını planladığımız toplam 24 adet uçağı uçuramadığımız 2019 yılını 876 milyon dolar esas faaliyet karı ve 788 milyon dolar net kar ile tamamlamayı başardı. Türk Hava Yolları, yılın son çeyreğinde 336 milyon dolar net kar ile en yüksek son çeyrek net karını elde etmiş oldu" dedi.

Aycı konuşmasına şöyle devam etti:

"Şirketimiz, özellikle Amerika-Çin ticaret savaşlarının etkisiyle zayıflayan global havacılık talebine, düşen global büyüme tahminleri beraberinde artan rekabete, İstanbul Havalimanı'na taşınma, MAX uçaklarının yere indirilmesi ve Airbus Neo uçaklarının zamanında teslim edilememesi sebebi ile yaşanan gelir kaybına rağmen 2019 yılında geçen yıla göre toplam gelirini %3 artarak 13,2 Milyar dolar gelir elde etti. Son çeyrekte iyileşmeye başlayan talep ortamıyla birlikte taşınan yolcu sayısı geçen yılın son çeyreğine göre %1,7 arttı ve 2019 yılında 74,3 milyon yolcu taşımayı başardık. MAX uçakları ve Airbus'tan temin edilen NEO uçakların gelişlerinde karşılaşılan gecikmelerden kaynaklı sefer iptallerine rağmen dış hat yolcu sayımız ise 2019 yılında 2018'e göre %3,8 artarak 44 milyon olarak gerçekleşti.

Ortaklığın nakit yaratma potansiyeline işaret eden faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kar - EBITDAR (FAVKÖK) 2019 yılında geçen yıla göre %7 azalarak yaklaşık 3.1 milyar dolar olarak gerçekleşirken FAVKÖK marjı ise %23,5 oldu. Bu daralmada havalimanı taşınma maliyetleri ve personel giderlerindeki artış gibi beklenen etkilerin yanında teslim alınması planlanan uçaklardan üretici kaynaklı problemler nedeniyle teslim alınmayan, yahut uçurulamayan uçaklar için katlanılan sabit giderler de önemli rol oynadı. İstanbul Havalimanı'nda operasyonel giderlerimizde beklentiler çerçevesinde gözlenen artış, artan lounge alanları, kontuar sayısı ve artan köprü kullanım oranları ile müşteri memnuniyetimizi artırmak gibi önemli bir amaca hizmet etmektedir."

Aycı, "Taşıdığı kargo hacmi, yeni uçuş noktaları ve filosuna eklediği kargo uçakları ile dünyanın en hızlı gelişim gösteren hava kargo taşıyıcısı olan Turkish Cargo, dünyanın 126 ülkesindeki müşterilerine sunduğu hizmetlerini Türk Hava Yolları kalitesi ile sürdürmeye ve dünya hava kargo pazarındaki payını artırmaya devam etmektedir. 2019 yılında taşınan kargo bir önceki yıla göre %9,2 artışla 1,5 milyar tona ulaşmıştır. Turkish Cargo, dünyanın en büyük hava kargo taşıyıcılarından biri olma hedefi ile çalışmalarını sürdürmektedir" diye konuştu.

Kaynak: DHA