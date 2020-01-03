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THY yönetiminin aldığı karar, havayolu personelini isyan ettirdi

THY yönetiminin, havayolu personeline daha önce herhangi bir bilgilendirme yapmadan 1 Ocak itibariyle fazla mesai ücreti uygulamasında değişikliğe gitmesi tepkilere yol açtı. Şirket, kararını çalışanlarına mail yoluyla bildirdi.

03.01.2020 16:24 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:12 THY yönetiminin aldığı karar, havayolu personelini isyan ettirdi

Türk Hava Yolları (THY) Yönetimi, 2020 yılıyla beraber mesai ücreti uygulamasında yeni bir karar aldı. Alınan yeni karara göre THY personelleri, 6 gün üst üste çalıştıktan sonra 7'nci günde izin kullanmaz ve mesai yaparsa ekstra mesai ücreti alacak. Eski sisteme göre 6 gün şartı gözetilmeksizin pazar günleri yapılan mesai için ekstra ücret ödenmekte idi.

Şirket yönetimi tarafından alınan kararla 1 Ocak 2020'den itibaren hafta tatilinde çalışılması durumunda mesai ücreti ödemesi uygulamasında köklü bir değişiklik yapıldı. Yeni uygulamayla birlikte 6 gün üst üste çalıştıktan sonra 7'nci günde tatil yapılmayarak çalışılması durumunda mesai ödemesi yapılacak.

Alınan kararın THY Personel Yönetimi Başkanlığı tarafından tüm personele duyurulduğu belirtildi.

YOL ÜCRETLERİ DE KALDIRILDI

Öte yandan 'da inşa edilen yeni havalimanının güzergahında bulunan çok sayıda ücretli geçiş için ödenen otoban geçiş ücretleri de kaldırıldı. THY personeline mail yoluyla bildirilen kararda "İstanbul Havalimanına taşınma sürecinde uygulanmaya başlanan ilave yakıt ve otoban geçişi ücreti ödemeleri 1 Ocak 2020 itibariyle sonlandırılmıştır" denildi.

ÇALIŞANLAR TEPKİLİ

Kararın tebliğ edildiği THY personelleri, mesai ve otoban geçiş ücreti ödeme uygulamasında yaşanan değişimin daha önceden bildirilmediğini söyleyerek tepki gösterdi. İsmini vermek istemeyen bir THY personeli, "Ben Küçükçekmece'de oturuyorum. İstanbul Havalimanı'na ulaşana kadar gişelerden geçiyorum. Gidiş-dönüş toplamda 45-50 lira geçiş ücreti ödüyorum. Bu yalnızca yol ücretim. Yolda yaktığım yakıt da cabası. Atatürk Havalimanı'nda iken böyle bir sıkıntı yaşamıyorduk. Yaşadığımız mağduriyetin şirketimiz tarafından karşılanması gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir kararın bize daha önce bildirilmeden birden bire tebliğ edilmesi de doğru değil" diyerek tepki gösterdi.


Türk Hava Yolları, İstanbul, Güncel

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