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THY, yurt dışı seferlerini 20 Mayıs'a kadar durdurdu

Türk Hava Yolları, koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm yurt dışı seferlerini 20 Mayıs tarihine kadar durdurdu.

14.04.2020 12:21 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:28

Türk Hava Yolları (THY), resmi internet sitesi üzerinden iç ve dış hat seferlerinin iptali hakkında bir açıklama paylaştı. İç hat uçuşlarının daha önce alınan kararda olduğu gibi 20 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulduğu belirtilen açıklamada, tüm dış hat uçuşlarının 20 Mayıs 2020 tarihine kadar askıya alındığı belirtildi.

THY'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Yeni koronavirüs (COVID-19) küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda; tüm dış hat uçuşlarımız 20 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. 3 Nisan 2020 saat 23.59 itibarıyla tüm iç hat uçuşlarımız 20 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur."

THY, yurt dışı seferlerini 20 Mayıs’a kadar durdurdu
Etiketler: Türk Hava Yolları, Ekonomi, Güncel
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