THY, yurt dışında sadece 5 noktaya uçacak
THY, koronavirüs salgını nedeniyle Moskova, Adis Ababa, New York, Washington, Hong Kong noktaları dışında tüm yurt dışı uçuşlarını sonlandıracak.
22.03.2020 19:28 | Son Güncelleme: 22.03.2020 19:28
THY, koronavirüs salgını nedeniyle Moskova , Adis Ababa, New York, Washington , Hong Kong noktaları dışında tüm yurt dışı uçuşlarını sonlandıracak.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Türk Hava Yolları, Washington, New York, Moskova, Ekonomi