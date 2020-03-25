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Thyssenkrupp, 2026'ya kadar çelik biriminde 3 bin kişiyi işten çıkaracak

Alman çelik üreticisi ve teknoloji firması ThyssenKrupp, çelik biriminde 2026'ya kadar 3 bin kişinin işine son vereceğini duyurdu.

25.03.2020 15:54 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:54
Thyssenkrupp, 2026'ya kadar çelik biriminde 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Alman çelik üreticisi ve teknoloji firması ThyssenKrupp, çelik biriminde 2026'ya kadar 3 bin kişinin işine son vereceğini duyurdu.
ThyssenKrupp'tan yapılan açıklamada, IG Metall sendikası ile yapılan ücret anlaşmasının bir parçası olarak 2026'ya kadar şirketin çelik biriminde çalışan 3 bin kişinin işten çıkartılacağı belirtildi.
Açıklamada, işten çıkarmaların sosyal olarak "sorumlu" bir şekilde gerçekleştirileceği, Mart 2026'nın sonuna kadar kimsenin işten çıkarmaya zorlanmayacağı vurgulandı.
IG Metall sendikası ile yapılan anlaşmada gelecek haftalarda uygulanacak kısa süreli çalışma saatlerini içeren "korona kriz paketinin" de yer aldığı belirtilen açıklamada, kısa dönemli çalışma ücretlerinin yüzde 80'e çıkartılmasına da karar verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel

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