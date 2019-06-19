TİAB Başkanı Yaşar Aşçıoğlu'ndan Nihat Özdemir'e ziyaret

Trabzonlu İş İnsanları ve Bürokratları Derneği (TİAB) Başkanı Yaşar Aşçıoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.TFF'den yapılan açıklamada, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette, TİAB Başkanı Aşçıoğlu'na başkan vekili Ahmet Koç, başkan yardımcısı Mehmet Atalay, yönetim kurulu üyeleri Hadi Salihoğlu, Erol Aksoy ve genel sekreter Can Çobanoğlu'nun eşlik ettiği belirtildi.TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın ile yönetim kurulu üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu'nun da yer aldığı ziyarette, Özdemir'in misafirlerine A Milli Futbol Takımı'nın formasını hediye ettiği kaydedildi.