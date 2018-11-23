23 Kasım 2018, 14:52
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Tiago Pinto: "Beşiktaş Maçında Kazanmak İçin Sahada Olacağız"

Tiago Pinto: "Beşiktaş Maçında Kazanmak İçin Sahada Olacağız"

Ankaragücü'nün Portekizli sol beki Tiago Pinto, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Beşiktaş ile yapacakları maçtan galip ayrılacaklarına inandığını söyledi.

Başarılı defans oyuncusu, Beşiktaş'ı konuk edecekleri müsabakayla  ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
MKE Ankaragücü camiasında Beşiktaş'a karşı, Süper Lig'de küme düşülen  2011-2012 sezonundan kalma bir tepki olduğunun hatırlatılması üzerine Pinto,  "Geçmişte olanların bu maç için bizi etkilememesi gerekiyor. Futbolcular olarak,  normal bir lig maçı gibi sahaya çıkmamız lazım. Üç puan almak için sahada olmamız  lazım. Geçmişte olanların bizi etkileyeceğini düşünmüyorum." diye konuştu.
"Kazanmak için sahada olacağız"
"Beşiktaş maçında kazanmak için sahada olacağız" ifadelerini kullanan  Pinto, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Beşiktaş'ın kadro anlamında bizden üstün bir takım olduğunu  biliyoruz. Fenerbahçe de bizden daha üstün bir kadro yapısına sahipti fakat o  maça galibiyet için çıktık ve kazandık. Bu maça da aynı şekilde hazırlanmamız  gerekiyor. Beşiktaş iyi bir takım ve favori görünüyor. Fenerbahçe de bizim maçta  favori olarak gösteriliyordu ancak iyi bir oyunla onları yenmeyi başardık."
Beşiktaş'ta çekindiği bir futbolcu bulunmadığını anlatan Portekizli  oyuncu, "Böyle bir durum olsa, hocamıza gider ve oynamak istemediğimi söylerdim.  Aklımdan geçen, bizim kazanacağımız ama herhangi bir skor veremem. Tabii  Beşiktaş'a karşı özel bir taktiğimiz olacak. Her zaman nasıl karakterimizi sahaya  koyduysak, kendi kimliğimizle oynadıysak, taktiğimiz yine aynı şekilde  olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
"Taraftar her zaman önemlidir"
Sarı-lacivertli oyuncu, MKE Ankaragücü taraftarlarının kendileri için  itici bir güç olduğunu dile getirdi.
  
Taraftar desteğinin önemini vurgulayan Pinto,  "Taraftar her zaman  önemlidir. Çünkü taraftar, futbolcunun arkasında çok önemli bir itici güçtür.  Ayrıca bir motivasyondur. Ben de burada olduğum için çok mutluyum. Çünkü taraftar  her zaman bizi motive ediyor. Bu futbolcu için bir avantajdır." şeklinde konuştu.
Tiago Pinto, antrenman sahasında yer alan, "Aşk Ankaragücü'dür"  yazısıyla ilgili soruya da, "Evet, Aşk Ankaragücü'dür. Zaten bunu kulübe  geldiğinizde hissediyorsunuz. Sadece taraftar anlamında değil, burada çalışan  herkesin kulübe bağlılığını, sevgisini ve tutkusunu hissedebiliyorsunuz." diyerek  sözlerini tamamladı.
Ankaragücü,Tiago,Beşiktaş

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