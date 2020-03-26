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Tıbbi atıklar bluetoothlu tartılarla toplanıyor

Büyükşehir Belediyesi, covid-19'a (korona virüse) karşı aldığı tedbirleri tıbbi atıkların toplanmasında da uygulamaya başladı.

26.03.2020 09:59 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:59
Tıbbi atıklar bluetoothlu tartılarla toplanıyor
Büyükşehir Belediyesi, covid-19'a (korona virüse) karşı aldığı tedbirleri tıbbi atıkların toplanmasında da uygulamaya başladı. Virüse karşı koruyucu elbise ve kasklar giyen ekipler tarafından her gün 100'e yakın sağlık merkezinden 'bluetoothlu tartılar kullanılarak' alınan 10 tona yakın atık, yine çok hassas bir şekilde bertaraf ediliyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine, binlercesinin de olumsuz etkilenmesine neden olan korona virüse karşı alınan önlemler, Bursa 'da her alanda kendisini hissettirmeye başladı. Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin her bir bölgesinde, özellikle sosyal alanlar ve toplu taşıma araçlarında uyguladığı sert tedbirler, tıbbi atıkların toplanması işlemine de yansıdı. Bursa'da her gün 100'e yakın sağlık merkezinden alınan atıklar için 'var olan önemlere ek olarak' korona virüse korumalı giysi ve ekipmanlarla donatılmış özel ekipler oluşturuldu. Atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi sürecinde de hassasiyet maksimum seviyeye çıkartıldı.

Yapılan açıklamada, sağlık kurum ve kuruluşlarındaki atıkların 'tam donanımlı personel tarafından' soğutucu lisanslı tıbbi atık araçlarıyla kilitlenebilir konteynerlerde toplandığı, ardından Yenikent'te bulunan Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi'nde 'yüksek basınç altında' parçalanarak bertaraf edildiği kaydedildi - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa, Güncel

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