Haberler » Güncel » Tıbbi atıklar ırmak kenarına döküldü - Haber

Tıbbi atıklar ırmak kenarına döküldü

MERSİN'in Tarsus ilçesinde ırmak kenarına dökülmüş tıbbi atık bulundu.

20.02.2020 16:21 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:22Tıbbi atıklar ırmak kenarına döküldü

MERSİN'in ilçesinde ırmak kenarına dökülmüş tıbbi atık bulundu.

Tarsus ilçesi Berdan Irmağı'nın etrafında kötü koku fark eden vatandaşlar, yaptıkları araştırmada ırmak kenarında tıbbi atıkları gördü. Durumu yetkililere bildiren vatandaşlar, atıkların hastalıklara davetiye çıkarmadan kaldırılmasını istedi. Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ırmak kenarına dökülen tıbbi atıkları toplayıp, bölgeyi de dezenfekte etti. Yetkililer tıbbi atıkların hangi kurum tarafından atıldığını tespit etmek için çalışma başlattı.



Tarsus, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:20  Kristal çocuk ya da indigo çocuk nedir? Kristal çocukların özellikleri nelerdir?
15:23  Taahhüt nasıl yazılır? TDK'ya göre taahhüt mü, tahüt mü? Taahhüt ne demek?
14:36  Şoför nasıl yazılır? TDK'ya göre şoför mü, şöför mü? Şoför ne demek?
14:05  Hanau nerede? Hanau nüfusu kaç? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?
12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
20.02.2020 18:08:42