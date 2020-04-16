Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Tıbbi Atıklar özenle strelize ediliyor

Salgın ile birlikte kullanımı artan tıbbi atıklar, Kırıkkale Katı Atık Birliği Entegre Tesisinde, özenle sterilizasyon işlemleri yapıldıktan sonra bertaraf ediliyor.

16.04.2020 10:10 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:11
Tıbbi Atıklar özenle strelize ediliyor

Sağlık kuruluşlarından alınan tıbbi atıklar ile karantina bölgelerinden alınan tüm atıklar Tıbbi Atıklar Kontrolü Yönetmeliği kapsamında halk sağlığı ve çevre sağlığı dikkate alınarak Kırıkkale Katı Atık Birliği Entegre Tesisleri'nde, sterilazyonu sağlanarak bertaraf ediliyor. Tıbbi atık toplama aracı ile toplanan tıbbı atık ve tıbbi atık olarak değerlendirilen atıklar, direk olarak sterilazyon işlemine tabi tutuluyor.

Salgın döneminde atık yönetiminin toplum sağlığı açısından büyük önem arz ettiğine dikkat çeken Katık Atık Birlik Müdürlüğü yetkililerimiz; Koranavirüsile enfekte olmuş ve karantinaya alınmış kişilerin de kullandığı tüm atıkların tıbbi atık olarak nitelendirilerek, Entegre Tesiste her gün düzenli olarak tıbbi atıkları uygun koşullar altında bertaraf edildiğini, ayrıca tıbbi atıkları toplayan araçların ise tıbbi atık boşaltımı sonrası temizlenerek dezenfekte edildiğini ifade ettiler.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Kırıkkale, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi Haberler
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi
Uyarılar peş peşe yapılırken Türkiye’de çekilen bu kare pes dedirtti Haberler
Uyarılar peş peşe yapılırken Türkiye'de çekilen bu kare pes dedirtti
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor Haberler
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor
Yellenme sesiyle gündem olan kanalda, Altaylı’dan Şengör’e dikkat çeken uyarı Haberler
Yellenme sesiyle gündem olan kanalda, Altaylı'dan Şengör'e dikkat çeken uyarı
Haberler ›› Güncel ››Tıbbi Atıklar özenle strelize ediliyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:55: Çankaya'da dezenfekte çalışmaları devam ediyor - Haber 10:54: Çankaya sokağa çıkma yasağında görevde - Haber 10:53: Plazma bağışcısı Çolak: Negatif sonuç, 2020'de aldığım en iyi haber - Haber 10:52: Harika Çocuk İlyun Bürkev'den 23 Nisan'a özel umut parçası - Haber 10:52: Bayrak hediye edilen Musa dede, kampanyaya bağışta bulundu - Haber 10:40: Yellenme sesiyle gündem olan kanalda, Altaylı'dan Şengör'e dikkat çeken uyarı - Haber 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı - Magazin 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu - Haber 23:09: Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı - Haber