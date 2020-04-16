Tıbbi Atıklar özenle strelize ediliyor

Sağlık kuruluşlarından alınan tıbbi atıklar ile karantina bölgelerinden alınan tüm atıklar Tıbbi Atıklar Kontrolü Yönetmeliği kapsamında halk sağlığı ve çevre sağlığı dikkate alınarak Kırıkkale Katı Atık Birliği Entegre Tesisleri'nde, sterilazyonu sağlanarak bertaraf ediliyor. Tıbbi atık toplama aracı ile toplanan tıbbı atık ve tıbbi atık olarak değerlendirilen atıklar, direk olarak sterilazyon işlemine tabi tutuluyor.

Salgın döneminde atık yönetiminin toplum sağlığı açısından büyük önem arz ettiğine dikkat çeken Katık Atık Birlik Müdürlüğü yetkililerimiz; Koranavirüsile enfekte olmuş ve karantinaya alınmış kişilerin de kullandığı tüm atıkların tıbbi atık olarak nitelendirilerek, Entegre Tesiste her gün düzenli olarak tıbbi atıkları uygun koşullar altında bertaraf edildiğini, ayrıca tıbbi atıkları toplayan araçların ise tıbbi atık boşaltımı sonrası temizlenerek dezenfekte edildiğini ifade ettiler.