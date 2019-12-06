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Tıbbi cihaz bağışlarıyla hastaneyi donattı

Manisa'nın Demirci ilçesinde, 77 yaşındaki hayırsever Mustafa Çamlı, ilçesinin devlet hastanesine 10'uncu kez tıbbi cihaz bağışında bulundu.

06.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:27Tıbbi cihaz bağışlarıyla hastaneyi donattı
'nın ilçesinde, 77 yaşındaki hayırsever Mustafa , ilçesinin devlet hastanesine 10'uncu kez tıbbi cihaz bağışında bulundu.
'de uzun yıllar halı ticareti yapan Çamlı, 5 yıl önce eşinin vefatının ardından memleketi Demirci'deki devlet hastanesinin bazı ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Hastaneyi tıbbi aletlerle donatan Çamlı, şimdiye kadar 9 cihazı hastaneye teslim etti.
Hayırsever, bu kez de geniz ve gırtlak kanseri ya da benzer şüpheli hastalıkların teşhisinde kullanılan "Rhino-Laryngo-Fiberscope" cihazını Demirci Devlet Hastanesine bağışladı.
Mustafa Çamlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun seneler Demirci'de halı tüccarlığı yaptığını, 40 yıl önce ilçeden ayrılıp İzmir'e taşındığını söyledi.
Demirci ile bağının hiç kopmadığını dile getiren Çamlı, "Memleket özlemini ilçeye çeşitli hayır işleri yaparak gidermeye çalışıyorum. Kendi ilçemin hastanesine bağış yapmaktan mutlu oluyorum. Bundan sonra yine aynı şekilde ömrüm yettiği sürece bağışlarımı sürdüreceğim. Bağışını yaptığım her cihaz hastalarımıza şifa olsun." diye konuştu.
Demirci Devlet Hastanesi Başhekimi Hayrettin Karakuş ise Mustafa Çamlı'nın 3 yılda hastaneyi modern cihazlarla donattığını dile getirdi.
Çamlı'nın bağışlarıyla örnek olduğunu vurgulayan Karakuş, "Son 3 yılda 10 tıbbi cihaz bağışı yaparak hem devletimize hem de hastanemize büyük bir destek sunmuş oldu." ifadesini kullandı.
Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk da hayırsever Mustafa Çamlı'nın örnek davranışıyla devlet-vatandaş iş birliğinin en güzel örneğini sergilediğini vurguladı.

Demirci, Manisa, İzmir, Çamlı, Sağlık

Kaynak: AA

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