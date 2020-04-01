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Tıbbi malzeme sağlayan firmaların barkodlarının pasife alınması uygulaması geçici süre durduruldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Sosyal Güvenlik Kurumu'na Tıbbi malzeme sağlayan firmaların yıllık aidat ödemelerini yapamamaları durumunda barkodlarının pasife alınması uygulamasının 1 Temmuz'a kadar durdurulduğunu açıklandı.

01.04.2020 12:05 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:05
Tıbbi malzeme sağlayan firmaların barkodlarının pasife alınması uygulaması geçici süre durduruldu
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Sosyal Güvenlik Kurumu'na Tıbbi malzeme sağlayan firmaların yıllık aidat ödemelerini yapamamaları durumunda barkodlarının pasife alınması uygulamasının 1 Temmuz'a kadar durdurulduğunu açıklandı.

Bakanlık, Tıbbi malzeme sağlayan firmaların tıbbi malzeme listesinde yer almak için SGK'ya yıllık olarak ödemek durumunda oldukları aidat ücretleri hakkında açıklama yaptı. Açıklamasında, "Yıllık aidat ücretini 1 Mart'a kadar ödemeyen firmaların tüm barkodları normal şartlarda 1 Nisan itibarıyla pasife alınıyordu. Koronavirüsle mücadele tedbirlerimiz kapsamında, firmaların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için yeni bir düzenleme daha yapıldı. 2020 yılı için SGK'ya yatırılması gereken "Tıbbi Malzeme Listelerinde Yer Alma Yıllık Aidat Ücreti"ni ödeyemeyen firmaların tüm barkodlarının pasife alınması işlemi 1 Temmuz'a ertelendi" denildi.

Aidatını yatıracak olan veya yatırmış olup da belgelerini teslim etmeyen firmaların, ödeme dekontunun bir nüshasını, dilekçe ve eklerini taratarak en geç 15 Haziran'a kadar gssgm_tcdb@sgk.gov.tr e-posta adresine iletmesi ve muhafaza etmesi gerektiği Bakanlıkça hatırlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Sosyal Güvenlik Kurumu, Güncel
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