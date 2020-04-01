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Tıbbi malzemeler İspanyol yetkililere teslim edildi

Milli Savunma Bakanlığı, İspanya ve İtalya'ya tıbbi malzeme yardımı götüren askeri kargo uçağındaki malzemelerin İspanyol yetkililere teslim edildiğini bildirdi.

01.04.2020 16:07 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:08
Tıbbi malzemeler İspanyol yetkililere teslim edildi
Milli Savunma Bakanlığı, İspanya ve İtalya 'ya tıbbi malzeme yardımı götüren askeri kargo uçağındaki malzemelerin İspanyol yetkililere teslim edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan havalanarak 'Korona virüs' ile mücadelede kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan askeri kargo uçağının görevli heyet, İspanya Savunma Bakanlığı Temsilcisi Tümgeneral Figuero, Madrid Büyükelçisi ve Madrid Büyükelçiliği Askeri Ataşesi tarafından karşılandığını, tıbbi malzemelerin İspanyol yetkililere teslim edildiğini bildirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: İspanya, Ankara, İtalya, Güncel
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