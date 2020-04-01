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Tıbbi maske ve tek kullanımlık koruyucu kıyafet üretiliyor

Biga Halk Eğitim Merkezinde, sağlık çalışanları için maske ve tek kullanımlık koruyucu kıyafet üretimi başladı.

01.04.2020 19:23 | Son Güncelleme: 01.04.2020 19:24
Biga Halk Eğitim Merkezinde, sağlık çalışanları için maske ve tek kullanımlık koruyucu kıyafet üretimi başladı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik tüm imkanların seferber edildiği sürece destek olmaya çalıştıklarını belirtti.
Bilen, ilçede alınan tedbirlere azami ölçüde katkı sağlamanın gayreti içinde olduklarına değinerek, şunları kaydetti:
"Bu çerçevede Kaymakamımız Mustafa Can'ın öncülüğünde İlçe Sağlık Müdürlüğü ile koordinasyon içinde, sağlık çalışanlarımız için koruyucu maske ve kıyafet üretimine başlandı. Biga Halk Eğitimi Merkezi öğretmen, usta öğretici ve kursiyerleri tarafından dikilen tek kullanımlık maske, cerrahi önlük, bone, sedye örtüleri üretimi başladı. Yine Biga Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine maskeler hazırlanarak teslim edilmeye başlandı."
Biga Vefa Destek Grubu gönüllü üyesi Fulya Cevher de canları pahasına çalışan sağlık çalışanlarına katkı sağlamak için her gün 8 gönüllü arkadaşıyla saat 08.00'den 17.00'ye kadar maske ürettiklerini bildirdi.
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Tıbbi maske ve tek kullanımlık koruyucu kıyafet üretiliyor

Kaynak: AA

Etiketler: Biga, Güncel

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Tıbbi maske ve tek kullanımlık koruyucu kıyafet üretiliyor
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