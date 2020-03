Tıbbi maskede fahiş fiyat uygulayan 9 firmaya 943 bin lira ceza

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından sonra tıbbi maske ve bazı cihazların fiyatlarında fahiş artışlar yapıldığı yönünde gelen şikayetlerin Reklam Kurulunda incelenmesi sonucu, 13 firmadan 9'una toplam 943 bin lira para cezası uygulandığını bildirdi.Bakan Pekcan, Kovid-19 salgınının dünyanın birçok bölgesinde yayılmasıyla Türkiye 'deki tıbbi maske fiyatlarında görülen artışlara ilişkin değerlendirmede bulundu.Sözlerine hem Bahar Kalkanı Harekatı'ndaki hem de Ağrı'da saldırıya uğrayan gümrük personeli şehitlerini anarak başlayan Pekcan, yaralılara da acil şifa diledi.Pekcan, Bakanlık olarak Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü kanalıyla denetimlerini sürdürdüklerini belirterek, son zamanlarda özellikle Kovid-19 salgınının başlamasından sonra maske ve bazı tıbbi cihaz ve ekipmanlarında fahiş fiyat artışları yapıldığı yönünde şikayetler almaya başladıklarını söyledi.Resmi olarak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan 1, Fethiye Devlet Hastanesinden 3 şikayet geldiğini, Bakanlığın da resen 9 tespit yaptığını ifade eden Pekcan, şöyle konuştu:"Toplam 13 firmayı inceledik. Kendilerinden savunmalarını aldık. 3 Mart itibarıyla da Reklam Kurulumuz toplandı. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde Reklam Kurulunda 13 firmadan 9'u haksız fiyat artışı nedeniyle idari para cezasına çarptırıldı. Firma başına 104 bin 781 lira, toplam 943 bin lira para cezası uyguladık. Bu incelemelerimiz sürecek. Aynı firma bu uygulamasına bir kez daha devam ederse cezaları 10 katına kadar çıkarma yetkimiz var.""Şikayetler Alo 175'e veya HFA uygulamasına yapılmalı"Vatandaşların çoğunlukla sosyal medyadan şikayetlerini dile getirdiğine dikkati çeken Pekcan, Alo 175 hattına ya da Haksız Fiyat Artışı (HFA) mobil uygulaması üzerinden şikayetlerin iletilmesi gerektiğini, aksi takdirde Bakanlığın resen takip ettiklerinin dışında soruşturma açılamadığını bildirdi.Pekcan, Kovid-19 salgınının dünyada çok fazla yaygın hale geldiğini belirterek şöyle devam etti:"Çok şükür Sağlık Bakanımızın altını çizdiği gibi bugüne kadar Türkiye'de görülmedi ancak görülmesi büyük bir olasılık. Çünkü her taraftan komşularımızda ve yakın çevremizde bulunmakta. Bu konuda da tedbir almak üzere bugün Resmi Gazete'de yayımlandı, başta maske olmak üzere bazı sağlık ekipmanlarının ihracatını Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun ön iznine bağladık. Buradaki amacımız herhangi bir salgın olasılığına karşı öncelikle halkımızın iç talebini karşılayabilmek. Bu talebin en iyi şekilde yönetilebilmesi ve yönlendirilmesi için ihracatı ön izne bağladık. Ocakta maske satışlarında yüzde 45, şubatta da yüzde 70 artış var. Bu, bize bir hareketliliğin olduğunu gösteriyor. Türkiye'deki maske üretimi bizim yerel ihtiyacımızı fazlasıyla karşılayacak durumda ancak küresel talepler son dönemlerde çok arttı. Bizim amacımız üreticimizin ve ihracatçımızın ticaretine engel olmak değil, öncelikle iç talebin karşılanmasını sağlamak ve fazlasının ihracatının da önünü açmak. Vatandaşımızı da koronavirüs karşısında her türlü tedbiri almaya davet ediyorum, bu konuda devlet olarak elimizden geleni yapıyoruz.""Tüketicinin paket turları iptal etme hakkı bulunuyor"Paket turlarla ilgili de şikayetler geldiğini, bu anlamda gerekli soruşturmaları başlattıklarını dile getiren Pekcan, "Aynı kanun çerçevesinde mücbir sebepler nedeniyle tüketicinin paket turları iptal etme hakkı bulunmaktadır. Bunu da hem tüketicilerimize bir kez daha hatırlatmış hem de ilgili tur operatörlerine bu mesajımızı bir kez daha vermiş olalım." dedi.Bakan Pekcan, bir soru üzerine, dün toplanan Sağlık Politikaları Kurulunda her türlü olasılığa karşı nasıl hazırlıklı olunacağına ilişkin stratejilerin paylaşıldığını ifade ederek, Türkiye'nin salgına karşı çok ciddi tedbirler aldığını, hem bazı gümrük kapılarının kapatılması hem de ihracatın önünün kesilmemesi yönünde kendilerinin de önlemleri uygulamaya koyduklarını söyledi.Uluslararası Nakliyeciler Derneği ile beraber Habur Sınır Kapısı'nda dorselerin değiş tokuşuna ilişkin çalışmalar yürüttükleri bilgisini veren Pekcan, "İtalya'ya olan ihracatımızda da Trieste'ye Türkiye'deki 5 limandan mallar gidiyor. Pendik, Yalova, Mersin, İzmir, Çeşme limanlarından dorse ile sevkiyatlarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz." dedi.Pekcan, daha önce gündeme gelen Bulgaristan'a maske gönderilmesine yönelik kararın durdurulup durdurulmayacağına ilişkin soru üzerine de şunları kaydetti:"Tabii ki Türkiye taahhütlerini yerine getirecektir. Zaten üretim kapasitemiz gerçekten çok fazla. Yanlış hatırlamıyorsam adet olarak 1 milyar 300 milyon gibi bir üretim kapasitemiz var. Yeterince fazla ama önce milletimizin iç talebini karşılamamız lazım. Küresel taleplerin de giderek artacağı gözüküyor. Biz önlemimizi aldık."