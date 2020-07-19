6’ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi

Antalya'da tıbbi mikrobiyoloji uzmanı Filiz K. (45), misafirliğe gittiği bir akrabasının 6'ncı kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Polisin intihar ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Bulvarı Batıkent Sitesi'nde meydana geldi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tıbbi mikrobiyoloji uzmanı olarak çalışan Filiz K., sitedeki apartmanın 6'ncı katında oturan akrabası Suna Pekiner'e misafirliğe geldi. Suna Pekiner'den su istedikten sonra balkona çıkan Filiz K., henüz bilinmeyen nedenle aşağı düştü.

YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Filiz K.'nin düştüğünü görenler 112'yi ararken, sitede oturan bir doktor da kadına müdahale etti. Olay yerine gelen sağlık ekibi, kalbi duran Filiz K.'ye kalp masajı yaptı. Ardından çalıştığı hastanenin Acil Servisi'ne götürülen Filiz K., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Filiz K.'nin akrabası Suna Pekiner, yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atamadı. Filiz K.'nin psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri, Filiz K.'nin düştüğü yerde inceleme yaptı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, intihar ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.