Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu" Konferansı

22 Kasım 2018 Perşembe 11:01



22 Kasım 2018 Perşembe 11:01

Hukukçu Hekimler Derneği Başkanı Avukat Doktor Cengiz Bayram, "Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu" konulu konferansta hekim ve sağlık çalışanlarına tıbbi müdahalelerin doğurduğu hukuki sonuçlar ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü İlaç Tıbbi Cihaz ve Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ile Hukukçu Hekimler Derneği organizasyonu ile Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlık personeline yönelik "Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu" konulu konferans düzenlendi. Konferansa, İl Sağlık Müdürlüğü İlaç Tıbbi Cihaz ve Sağlık Hizmetleri Başkan yardımcısı Uzman Dr. Günay Kozan ile Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde görev yapan çok sayıda doktor, ebe, hemşire ve diğer yardımcı sağlık personeli katıldı. Konferansta, Hukukçu Hekimler Derneği Başkanı Avukat Doktor Cengiz Bayram, hekim ve sağlık çalışanlarına tıbbi müdahalelerin doğurduğu hukuki sonuçlar ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Av. Dr. Bayram, hekimlerin ve diğer yardımcı sağlık personelinin mesleki faaliyetleri sırasında karşılaşacağı her türlü hukuki soruna dayanışma ruhu içinde yardımcı olmayı ve katkı sağlamayı amaçlayan konferansın, önleyici hukuk anlayışı kapsamında eğitici ve yol gösterici olduğunu söyledi.Konferansın diğer hastanelerde de düzenlenmesi planlanıyor. - GAZİANTEP