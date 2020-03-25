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Tıbbi standartlara uymayan 1500 maske ele geçirildi

İzmir'in Bornova ilçesinde tıbbi standartlara uymayan 1500 maske ele geçirildi.

25.03.2020 10:23 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:25
İzmir 'in Bornova ilçesinde tıbbi standartlara uymayan 1500 maske ele geçirildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Yeşilova Mahallesi'ndeki 2 adreste özellikle koronavirüs tedbirleri kapsamında önemi iyice artan maske üretildiğini belirledi.
Adreslerde yapılan aramalarda, kullanıma hazır bin 500 maske ile maske malzemeleri ele geçirildi.
Tıbbi standartlara uymadığı tespit edilen maskelere el konuldu.
İş yeri sahibi olduğu öne sürülen E.Y. ve M.Y. gözaltına alındı.
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Tıbbi standartlara uymayan 1500 maske ele geçirildi

Kaynak: AA

Etiketler : İzmir Emniyet Müdürlüğü, Bornova, İzmir, Güncel

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Tıbbi standartlara uymayan 1500 maske ele geçirildi

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