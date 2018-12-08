Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kursiyerleri Sertifikalarını Aldı

BALIKESİR'in Burhaniye
ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce 2'ncisi düzenlenen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kursu sona erdi. Kursu bitiren 146 kişiye belgeleri törenle verildi. Balıkesir
Çiftçi Eğitim Merkezi'nde (BAÇEM) düzenlenen belge dağıtım törenine, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Özen, Karesi
Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz
, Burhaniye Belediye Başkanı AK Partili Necdet Uysal
, TKDK Balıkesir İl Koordinatörü Zahit Doğdu, Edremit
Tarım ve Orman Müdürü Recep Özbudak, Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora
Zihni ve Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi
Müdürü Fatma Dereli
ile kursiyerler katıldı. Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nin Börezli Mahallesi'ndeki tesislerinde düzenlenen 2 haftalık Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kursu'na 18 ilden 146 vatandaş katıldı. Uzmanlar, tıbbı ve aromatik bitki yetiştirilmesi konusunda geniş bilgiler verdi. Kursun son gününde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
(TKDK) yetkilileri destekler konusunda bilgilendirme yaptı.
Kurs hakkında bilgiler veren Balıkesir Büyükşehir Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin
Tüzün, "Tıbbı ve aromatik bitkiler üretimiyle ilgili çalışmalarımız oluyor. Bunun için kurslar düzenliyoruz. Bugün ikinci kursumuz sona erdi. Kursumuza 18 ilden ve çevre ilçelerden 146 kişi katıldı. Kurs sayısını artırmak istiyoruz. Çünkü kurslarımız yoğun ilgi görmektedir. BAÇEM'i akademi haline getirmek istiyoruz. Tıbbı ve aromatik bitkiler çok önemli. Kurslarda bunların nasıl ve nerelerde yetişebileceğini anlatıyoruz" dedi.
- Balıkesir
08 Aralık 2018 Cumartesi 15:18