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Tibuk Kavala'yı ortak cumhurbaşkanı adayı olarak önerdi Hisarcıklıoğlu için 'beş para etmez' dedi

Liberal Demokrat Parti'nin kurucusu ve eski başkanı Besim Tibuk tüm muhalif partilerin Osman Kavala'yı ortak cumhurbaşkanı adayı göstermesinin en isabetli adım olacağını ileri sürdü. Tibuk Kavala için herhangi bir açıklama yapmayan Hisarcıklıoğlu'nu da sert sözlerle eleştirdi.

14.12.2019 20:17 | Son Güncelleme: 14.12.2019 20:17Tibuk Kavala'yı ortak cumhurbaşkanı adayı olarak önerdi Hisarcıklıoğlu için 'beş para etmez' dedi
Liberal Demokrat Parti'nin kurucusu ve eski başkanı Besim Tübuk tüm muhalif partilerin Osman Kavala'yı ortak cumhurbaşkanı adayı göstermesinin en isabetli adım olacağını ileri sürdü. Kavala'ya ilişkin hiçbir açıklama yapmayan ve hükümete uyarıda bulunmayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu'nu da sert şekilde eleştiren Tibuk "Gözümde beş para etmiyor artık" dedi.

Hasan Erçakıca'nın Dünya'ya Bakış programına konuk olan Tibuk, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala kararını ve Türkiye'de Kavala'nın yaşadığı mahkumiyeti değerlendirerek şunları söyledi Açıklaması
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Liberal Demokrat Parti, Osman Kavala, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Dünya

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