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Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, Nahçıvan ile ticari ilişkileri geliştirmeyi görüştü

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Azerbaycan biliyorsunuz ki bizim kardeş ülkemiz, onlarla olan ticari ilişkilerimizi daha da geliştirmek yolunda, önünde engeller varsa onları nasıl kaldırabiliriz, buna dönük tedbirler alma yolunda önemli adımlar atacağız." dedi.

05.12.2019 21:47 | Son Güncelleme: 05.12.2019 21:50
Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, " biliyorsunuz ki bizim kardeş ülkemiz, onlarla olan ticari ilişkilerimizi daha da geliştirmek yolunda, önünde engeller varsa onları nasıl kaldırabiliriz, buna dönük tedbirler alma yolunda önemli adımlar atacağız." dedi.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Iğdır'a gelen Turagay, valiliği ziyaret etti.
Vali Enver Ünlü tarafından karşılanan Turagay, daha sonra Valilik Toplantı Salonu'nda sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.
Toplantı çıkışında AA muhabirlerine açıklamada bulunan Turagay, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ile Ticaret ve Tarım bakanlığından katılımcılarla toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.
Yarın da 'da bir takım temaslarda bulunacaklarını belirten Turagay, "Nahçıvan'ın bakanlarıyla toplantılarımız olacak. Iğdır ekonomik açıdan ve Türkiye'miz açısından bizim için çok önemli, Nahçıvan'ın da sınır komşusu. Bugün Iğdır'ın sorunlarını dinledik, Nahçıvan ile olan ticari ilişkilerimizi nasıl geliştirebiliriz, iki tarafın da ekonomisini ve kalkınmasını nasıl daha ileri götürebiliriz, bunları tartıştık." diye konuştu.
Azerbaycan'ın Türkiye ile kardeş olduğunun altını çizen Turagay, şöyle devam etti:
"Sayın Valimiz bizi bilgilendirdi. Sivil toplum kuruluşlarımızın başkanlarından, yaşanan sıkıntıları öğrendik, yarın da bu yaşanan sıkıntıları Nahçıvan'daki muhataplarımıza ileteceğiz. Azerbaycan biliyorsunuz ki bizim kardeş ülkemiz, onlarla olan ticari ilişkilerimizi daha da geliştirmek yolunda, önünde engeller varsa onları nasıl kaldırabiliriz, buna dönük tedbirler alma yolunda önemli adımlar atacağız."
Turagay ve Vali Ünlü, valilik programının ardından Atatürk Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.
Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, Nahçıvan ile ticari ilişkileri geliştirmeyi görüştü

Azerbaycan, Nahçıvan, Güncel

Kaynak: AA


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