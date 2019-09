Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak: "Beklentimiz, yıl sonuna doğru, bu duraklamanın artı büyümeye doğru geçeceği yönünde"ISPARTA - Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, beraberindeki bürokratlarla birlikte Isparta 'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Bakan Yardımcısı Uçarmak yaptığı açıklamada, "Dünyanın ve bizim beklentimiz, yıl sonuna doğru, bu duraklamanın artı büyümeye doğru geçeceği yönünde" dedi.Kentte ilk olarak Isparta Valiliği ve Gülbirlik Kooperatifi'ni ziyaret eden Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak'a, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu da eşlik etti.Bakan Yardımcısı Uçarmak, Vali Ömer Seymenoğlu ve beraberindeki heyet, daha sonra Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Altıncı Bölge Birliği Başkanı ve Isparta Esnaf Odaları Birliği Başkanvekili Ahmet Tural'ı ziyaret etti.Tural: "Ekonomik anlamda sıkıntılar oluyor ama önceliğimiz ülkemizdir, vatanımızdır"ESKKK 6. Bölge Birliği Başkanı ve Isparta Esnaf Odaları Birliği Başkanvekili Ahmet Tural, Isparta'da Esnaf Odaları Birliği'ne bağlı 28 odanın faal durumda çalıştığını belirterek, 12 bin 300 esnaf 13 bin 600 işyeri sayısının bulunduğunu bu verilerin Isparta'nın esnaf şehri olduğunu gösterdiğini söyledi. Altıncı Bölge Birliğine bağlı olarak 65 kooperatifin bulunduğunu aktaran Tural, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Başkan Tural yaptığı açıklamada, "İlimizde biz esnafımızı destekleyici her türlü tedbirler alınıyor. Başta, Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Son dönemde faiz oranlarındaki düşüşle birlikte esnafımızın kullandığı kredi faiz oranlarında da düşüş bekliyoruz. Tabi esnaf öncelikle vatanına bayrağına sahip çıkan bir kesim. Tabii ki, ekonomik anlamda sıkıntılar oluyor. Ama önceliğimiz ülkemizdir, vatanımızdır. Biz her zaman güçlü Türkiye diyoruz. Onun için biz, bize yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.Uçarmak: "Beklentimiz, yıl sonuna doğru, bu duraklamanın artı büyümeye doğru geçeceği yönünde"Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak ise esnafın, toplumun temel taşı olduğunu belirterek, "İçinde bulunduğumuz dönem, tabii biraz sıkışık bir dönem, dünyada da sıkışıklık var. Allah'tan ihracatta bir duraklama yok, küçük de olsa ilerleme ve nispi bir talep canlılığı olduğu için bu iş devam ediyor. Ticaretin alanlarında da bir takım gelişmeler olduğu için insanlar, eskiye göre uluslararası ticarete biraz daha çabuk ısınabiliyor. İyi mal üretiyorsanız, paketlemeyi de biliyorsanız, bugün paranızı peşin alıp, posta ve kargo yoluyla gönderebiliyorsunuz. Bugün, dünya devi şirketlerin bile bunu yapma imkanı var. Bilgi birikimi artık çabuk oluşturulabilen bir şey. Ama kolay kazanılmayan, esnafta bir değer olarak bulunan şey, bir gelenek, onu nesilden nesile taşıyabilecek bir ahlaka dönüştürme, iş ahlakı, iş yapma kalitesini nesilden nesile taşıyabilmeyi ben çok daha değerli buluyorum. Ekonomik koşullar, ne kadar tecrübeniz olursa olsun, ne kadar fırsatlar olursa olsun, o fırsatları kullanmanızı sınırlıyor ya da geliştiriyor. Beklentimiz, yıl sonuna doğru, bu duraklamanın artı büyümeye doğru geçeceği yönünde inşallah. Dünyanın, İMF'nin beklentisi de böyle. Biz de ona inanıyoruz" diye konuştu."Bakanlık olarak sizlere destek veremeye hazırız"Özel bankalarında faiz oranlarında indirime uyum sağlamalarıyla kredi hacminde genişleme beklediklerini ifade eden Uçarmak, "Tabi ki sadece kamu bankaları üzerinden bunu sürdürmek ağır olacaktır. Ama enflasyonun da düşmesine bağlı olarak faizlerin tek haneli rakamlara indiğini de yakın zamanda inşallah göreceğiz. 16 yılda uygulandığı gibi esnafa daha kolay kredi verme imkanı da gelişecektir. Ekonomik koşullar iyileştiğinde esnafın durumu da iyi olacaktır. Isparta altyapısı düzgün nitelikli bir yer. Isparta'da Bakanlık olarak sizlere destek veremeye hazırız. Katkılarımız olabilir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Seymenoğlu: "Esnafın derdiyle dertlenmek görevimiz"Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu da esnafın sanatkarın derdiyle dertlenmenin görevleri olduğunu belirterek, "Elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Bazen parasal destek tek başına yetmiyor. Moral desteğine de ihtiyaç var. Mutlaka sorunlarımız var. Evet, AVM'ler var. Ama bir tarafı desteklerken bir tarafı yok etmemek lazım. Onlar da bizim bir değerimiz. Bu dengeyi korumak lazım. İnşallah, o düzenleme olursa doğrudan Ankara karar vermez, yereldeki ihtiyaçlara ve faydalananlara göre karar verilir. İki - üç kişinin değil, 100 - 200 kişinin kişinin kazanması sağlanabilir. Tabii, çalışma saatleri, tatil elbet bunlar değerlendirilir ve doğru olan yapılır. Yeter ki niyetimiz iyi olsun. Niyetimiz iyi olduğu sürece en zor şartlarda bile en iyiyi yapmayı Yüce Yaradan biz nasip eder. Zaten Ahilikte bunu gerektiriyor" ifadelerine yer verdi.Vali Seymenoğlu, esnafa istihdam kaynağı olarak baktığını belirterek "Bir bakkal dükkanında bir kişi bile çalıştırılıyorsa o benim gözümde fabrikadır. İstihdam sağlıyordur. Hep istihdam diyoruz. 13 bin işyerinin bulunması 13 bin istihdam demektir. O nedenle bunlar, esnaf ve sanatkarımız, bizler, devlet ve Sayın Cumhurabaşkanımızın da hep ilgi alanı içerisinde. Devletimiz farklı desteklerle katkı sunmaya çalışıyor. Herkes zaman zaman zorlanıyor. Ama bu da piyasanın böyle anlık verdiği bir tepki olabiliyor. Önemli olan da bunu en kısa zamanda çözebilmek. İnşallah, elimizden geldiğince de çözeceğiz. Güç birliği, her zaman için bize de büyük bir destek veriyor. İnşallah, sizin bu ziyaretiniz de Isparta için katkı verecektir diyorum" görüşlerinde bulundu.Ziyaretin sonunda Isparta Esnaf Odaları Birliği Başkanvekili Ahmet Tural, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak'a kilim hediye etti.Bakan Yardımcısı Uçak ve beraberindeki heyet, daha sonra Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nı da ziyaret etti.