Ticaret Bakanı Pekcan: "16 Mart'tan itibaren nisan sonuna kadar yurt içindeki fuarları ertelemeyi...
Ticaret Bakanı Pekcan: "16 Mart'tan itibaren nisan sonuna kadar yurt içindeki fuarları ertelemeyi kararlaştırdık, resmi duyuruları yapacağız."
11.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:32
Ticaret Bakanı Pekcan: "16 Mart'tan itibaren nisan sonuna kadar yurt içindeki fuarları ertelemeyi kararlaştırdık, resmi duyuruları yapacağız."
Kaynak: AA
Etiketler : Ruhsar Pekcan, Ekonomi
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