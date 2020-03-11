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Ticaret Bakanı Pekcan: "16 Mart'tan itibaren nisan sonuna kadar yurt içindeki fuarları ertelemeyi...

Ticaret Bakanı Pekcan: "16 Mart'tan itibaren nisan sonuna kadar yurt içindeki fuarları ertelemeyi kararlaştırdık, resmi duyuruları yapacağız."

11.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:32
Ticaret Bakanı Pekcan:
Ticaret Bakanı Pekcan: "16 Mart'tan itibaren nisan sonuna kadar yurt içindeki fuarları ertelemeyi kararlaştırdık, resmi duyuruları yapacağız."

Kaynak: AA

Etiketler : Ruhsar Pekcan, Ekonomi

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