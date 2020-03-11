Ticaret Bakanı Pekcan: "16 Mart'tan itibaren Nisan sonuna kadar fuarları ertelemeyi kararlaştırdık."
Ticaret Bakanı Pekcan: "16 Mart'tan itibaren Nisan sonuna kadar fuarları ertelemeyi kararlaştırdık.
11.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:35
Ticaret Bakanı Pekcan: "16 Mart'tan itibaren Nisan sonuna kadar fuarları ertelemeyi kararlaştırdık." - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Ruhsar Pekcan, Güncel
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