Ticaret Bakanı Pekcan: "2019 Yıl Bazında İhracatın İthalatı Karşılaşma Oranının Arttığı, Dış...

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Ticaret Bakanı Pekcan: "2019 yıl bazında ihracatın ithalatı karşılaşma oranının arttığı, dış ticaret açığının azaldığı başarılı bir yıl göreceğiz"KAYSERİ - Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen 'Bölge İstişare Toplantısı'nda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2019 yıl bazında ihracatın ithalatı karşılaşma oranının arttığı, dış ticaret açığının azaldığı başarılı bir yıl göreceğiz" dedi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen 'Bölge İstişare Toplantısına katıldı. Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Bakan Pekcan'ın yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve davetliler katıldı.Toplantıda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Sıkıntılarımız yok mu? Elbette var. Türk iş dünyası olarak karşımıza çıkarılan her türlü engele rağmen neler yapabileceğimizi, ne kadar dinamik ve üretken olduğumuzu geçmişte çok defa ispat ettik. Özel sektör-devlet istişaresi ile sorunları aştığımızı da bizzat yaşayarak gördük. Biz tüm bu çalkantılı sürecin geçici olduğuna inanıyoruz. Zira Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır. Son 25 senede onlarca çalkantı atlattık, hepsinin üstünden geldik ve daha kuvvetli bir şekilde yolumuza devam ettik. İnşallah yine hep birlikte el ele verip ülkemizi hak ettiği yere getireceğiz. Bizim bir akdimiz var. Dünyanın en büyük ekonomileri arasına ülkemizi sokacağız. Hepimiz birbirimizin kardeşiyiz. Birbirimizi ötekileştirmeyelim, kimseyi öteki diye görüp ayrı tutmayalım. Ülkemizin ve milletimizi birliği ile dirliğini muhafaza edelim" ifadelerini kullandı.Bakan Pekcan: "2019 yılında başarılı bir yıl göreceğiz"Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da, "Küresel büyüme IMF verilerine göre de Dünya Bankası verilerine göre de düşmektedir. Yüzde 4'ten 3.17'ye, sonra da 3.5'e revize edildi. Avrupa Birliği'nin büyümesi 2'ydi, 1.6'ya revize edildi, 1.5'e revize edildi. Bunlar gerçek anlamda bizimde dış ticaretimizi etkileyen unsurlardır. Biz bu unsurlardan en az etkilenecek şekilde politikaları geliştirmek üzere çalışıyoruz, çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Ayrıca korumacılık önlemleri dünya ticaretinin önünde ciddi bir engeldir. Dünya Ticaret Örgütü'nün reform yapılması, bu konuda Amerika'nın başka Çin'in başka şekilde bastırıyor olması, bizde ülke olarak Dünya Ticaret Örgütü'nün reform yapılması ama kapsayıcı, katılımcı, adil ve serbest ticaretten yana görüşmemizi sürdürüyoruz. Bu doğrultuda ihracatımızı geçen sene 168 milyar dolarlık Cumhuriyet tarihinin rekoru ile kapattık ama daha da önemlisi ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75 seviyesine gelmişti. Bunu 2019 yılında daha da ciddi rakamlarla göreceğiz. Ocak ayında bu rakamın yüzde 85 seviyesine geldiğini gördük. Bizim hedefimiz dış ticaret açığının azalması, ihracatın ithalatın karşılama oranının artması, dolayısıyla dış ticaret açığına, cari açığa etki etmek ve Türkiye'nin dış finansman azalması yönünde çalışmalar yapmaktır. 2019 yılında aylar itibariyle inişler ve çıkışlar olacaktır ama 2019 yıl bazında ihracatın ithalatı karşılaşma oranının arttığı, dış ticaret açığının azaldığı başarılı bir yıl göreceğiz" ifadelerini kullandı.