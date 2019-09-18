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Ticaret Bakanı Pekcan: "5 kasım 2018 itibariyle başlayan ambargolardan İran'dan sonra en fazla...

Ticaret Bakanı Pekcan: "5 kasım 2018 itibariyle başlayan ambargolardan İran'dan sonra en fazla etkilenen ülke Türkiye'dir" -"Cumhurbaşkanlarımızın hedef gösterdiği 30 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak bizlerde daha fazla katkı ve daha fazla zaman ayırmak gerekiyor" -"125 üründen 68...

18.09.2019 14:35
Ticaret Bakanı Pekcan: "5 kasım 2018 itibariyle başlayan ambargolardan İran'dan sonra en fazla etkilenen ülke Türkiye'dir"
-"Cumhurbaşkanlarımızın hedef gösterdiği 30 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak bizlerde daha fazla katkı ve daha fazla zaman ayırmak gerekiyor"
-"125 üründen 68 ürüne yasak kapsamına alındı. 3 tanesine de tarife kotası koruma önlemleri uygulandı"
-"2018 ticaret hacmimiz yüzde 13, 2019'da da yüzde 30 daraldı. Bunda ambargonun etkisi çok büyük"
ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-İran İş Formu'nda konuştu.
Ticaret Bakanı Pekcan:

Ruhsar Pekcan, Türkiye, İran, Ekonomi

Kaynak: İHA

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