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Ticaret Bakanı Pekcan: "81 ilde sağlık malzemesi ve gıda konusunda fiyat artışları ile ilgili eş...

Ticaret Bakanı Pekcan: "81 ilde sağlık malzemesi ve gıda konusunda fiyat artışları ile ilgili eş zamanlı denetimlere başladık.

12.03.2020 13:41 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:41
Ticaret Bakanı Pekcan:
Ticaret Bakanı Pekcan: "81 ilde sağlık malzemesi ve gıda konusunda fiyat artışları ile ilgili eş zamanlı denetimlere başladık." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Ruhsar Pekcan, Politika

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