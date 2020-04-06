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Ticaret Bakanı Pekcan AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü mesajla kutladı.

06.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:30
Ticaret Bakanı Pekcan AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü mesajla kutladı.
Pekcan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan, Milli Mücadele yıllarından bu yana Anadolu'nun sesini dünyaya, dünyanın sesini de Anadolu'ya duyuran AA'nın 100. yıl dönümünü kutluyor, 7 gün 24 saat özveriyle çalışan değerli mensuplarını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Ruhsar Pekcan, Twitter, Güncel
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