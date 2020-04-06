Ticaret Bakanı Pekcan AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü mesajla kutladı.
06.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:30
Pekcan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan, Milli Mücadele yıllarından bu yana Anadolu'nun sesini dünyaya, dünyanın sesini de Anadolu'ya duyuran AA'nın 100. yıl dönümünü kutluyor, 7 gün 24 saat özveriyle çalışan değerli mensuplarını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Ruhsar Pekcan, Twitter, Güncel