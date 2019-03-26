Ticaret Bakanı Pekcan, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezini Ziyaret Etti

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Dünyada ülkeler ikiye ayırılıyor: Tasarım, marka ve teknoloji üretenler, bir de bunları kullananlar. Üretenler, bunları hem satarken kazanıyor hem de biz alırken borçlanıyoruz yine kazanıyorlar. Dolayısıyla bizim bu kısır döngüden çıkmamız lazım. Daha teknoloji üreten, daha katma değerli ürünler üreten, yüksek gelir düzeyine erişen ülkeler seviyesine gelmemiz lazım." dedi.Çankırı'nın Korgun ilçesinde AK Parti'nin seçim koordinasyon merkezini ziyaret eden Pekcan, burada vatandaşlara hitap etti.Kalkınmış, müreffeh, güçlü, itibarlı ve istikrarlı bir Türkiye için 82 milyonun el ele verdiğini ve işçisiyle, çitçisiyle, sanayicisiyle, esnafı ve öğrencisiyle çalıştıklarını vurgulayan Pekcan, tek amaçlarının Türkiye'yi yüksek gelir düzeyli ülkeler seviyesine getirebilmek olduğunu söyledi.Türkiye'nin yüksek katma değerli üretimini arttırması gerektiğinin altını çizen Pekcan, şunları kaydetti:"Dünyada ülkeler ikiye ayırılıyor: Tasarım, marka ve teknoloji üretenler, bir de bunları kullananlar. Üretenler, bunları hem satarken kazanıyor hem de biz alırken borçlanıyoruz yine kazanıyorlar. Dolayısıyla bizim bu kısır döngüden çıkmamız lazım. Daha teknoloji üreten daha katma değerli ürünler üreten yüksek gelir düzeyine erişen ülkeler seviyesine gelmemiz lazım. Hep beraber ele ele vererek Allah'ın izniyle. Biz de bu doğrultuda çalışmalarımızı yönlendiriyoruz."Yerel yönetimlerin, ülkelerin kalkınmasında önemli rol oynadığına dikkati çeken Pekcan, "Kalkınmış, hizmet odaklı, ihracatı geliştiren ve her yönden çağdaş teknolojiyi yakalayan modern belediyecilik... Japonya'dan Avrupa'ya kadar, ülkesinin kalkınmasına belediyecilik hizmetleriyle destek vermemiş hiçbir ülke yok. Aslında bizim iktidarımızın başarısının arkasında ve temelinde de başarılı belediyecilik yatıyor." diye konuştu.Pekcan, Bakanlık olarak ihracat ve hizmet odaklı çalışmalar için yerel seçimlerden sonra da belediye başkanlarıyla el ele vererek çalışma yapacaklarını ve Türkiye'yi hizmet yarışında bir üst lige yükselteceklerini sözlerine ekledi.Bakan Pekcan'a ziyaretinde, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioğlu ve Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz da eşlik etti.