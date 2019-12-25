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Ticaret Bakanı Pekcan, Azerbaycan'a gidiyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gidiyor.

25.12.2019 16:55 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:55 Ticaret Bakanı Pekcan, Azerbaycan'a gidiyor
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere 'ın başkenti 'ye gidiyor.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bugün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gidiyor. Yarın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek olan Bakan Pekcan, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev, Bakanı Mikayıl Cabbarov ve Gümrük Komitesi Başkanı Sefer Mehdiyev ile de ikili görüşmeler gerçekleştirilecek. Temasları kapsamında Pekcan, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov'un da katılımı ile gerçekleştirilecek yuvarlak masa toplantısına katılacak. Toplantıda ayrıca DEİK Başkanı Nail Olpak ile Türk-Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Selçuk Akat, Azerbaycan'da yatırımları ve ticari ilişkileri bulunan iş adamları yer alacak. Söz konusu toplantıda iş dünyasının Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik öneri, talep ve beklentileri ele alınacak. Bakan Pekcan temaslarının ardından yarın yurda dönecek.
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "2018 yılında Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ticaret hacmi yüzde 20,4 artışla 3,2 milyar dolar olmuştur. Bu yılın ilk 11 ayında ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ikili ticaret hacmi yüzde 28.5 artarak 3 milyar 856 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan Türk müteahhitlik firmalarının bugüne kadar Azerbaycan'da gerçekleştirdikleri projelerin tutarı 13,8 milyar dolara ulaşmıştır" ifadeleri yer aldı.
(Emin Kuvat/İHA)

Ruhsar Pekcan, Azerbaycan, Bakü, Güncel

Kaynak: İHA

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