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Ticaret Bakanı Pekcan, Azerbaycan'da

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da Ekonomi Bakanı Cabbarov ile bir araya geldi.

26.12.2019 10:20 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:25 Ticaret Bakanı Pekcan, Azerbaycan'da
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği 'da Bakanı Cabbarov ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Bakan Pekcan, temaslarına Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını ve Azerbaycan-Türk şehitliklerini ziyaret ederek başladı. Azerbaycan'ın merhum lideri Haydar Aliyev'in mezarına çiçek bırakan Bakan Pekcan, saygı duruşunda bulundu. Bakan Pekcan, Azerbaycan ve Türk şehitliklerini de ziyaret ederek anıtlara çelenk bıraktı.

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov ile görüştü

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, şehitlik ziyaretinin ardından Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile bir araya geldi. Bakan Pekcan, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov'un da katılımıyla gerçekleştirilecek yuvarlak masa toplantısına katılacak.

Bakü temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından da kabul edilecek olan Bakan Pekcan, Gümrük Komitesi Başkanı Sefer Mehdiyev ile ikili görüşme gerçekleştirecek. - BAKÜ

Ruhsar Pekcan, Azerbaycan, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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