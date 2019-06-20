20.06.2019 14:20
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Ticaret Bakanı Pekcan, Bağdat'ta Abdülmehdi ile görüştü

Ticaret Bakanı Pekcan, Bağdat

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen Türkiye-Irak İş Forumu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bağdat'ta bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile görüştü.

Irak'ın başkentiBağdat'ta düzenlenen Türkiye-Irak İş Forumu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bağdat'ta bulunan Ticaret BakanıRuhsar Pekcan, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile görüştü. IrakBaşbakanlıkBasın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve beraberindeki heyeti makamında kabul eden Irak Başbakanı Adil Amdülmehdi'nin iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek istediği belirtildi. İki ülke ve halklarının çıkarı doğrultusunda iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Abdülmehdi, Bağdat'ta düzenlenen Türkiye-Irak İş Forumu'nun başarıyla sonuçlanmasını arzuladıklarını aktardı. Türkiye'nin Irak ile ticaret hacmini arttırmak ve iki ülkedeki iş fırsatı ile ekonomik imkanlardan yararlanması gerektiğinin altını çizen Pekcan, forumun iş adamlarını ve şirketleri yatırım ve iş imkanları sağlamaya ve teşvikte etkisi olacağını bildirdi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Irak,Bağdat,Ruhsar Pekcan,Güncel

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