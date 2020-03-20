Ticaret Bakanı Pekcan: "Belediyelerce pazar yerleri ile toptancı hallerinde dezenfeksiyon...
Ticaret Bakanı Pekcan: "Belediyelerce pazar yerleri ile toptancı hallerinde dezenfeksiyon çalışmaları ihmal edilmeyecek, gerekli ve yeterli hijyen önlemleri alınacak.
20.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:32
Ticaret Bakanı Pekcan: "Belediyelerce pazar yerleri ile toptancı hallerinde dezenfeksiyon çalışmaları ihmal edilmeyecek, gerekli ve yeterli hijyen önlemleri alınacak." - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Ekonomi