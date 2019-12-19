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Ticaret Bakanı Pekcan Brüksel'e gidiyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrupa Komisyonu nezdinde temaslarda bulunmak üzere bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek.

19.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:12Ticaret Bakanı Pekcan Brüksel'e gidiyor
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrupa Komisyonu nezdinde temaslarda bulunmak üzere bugün 'nın başkenti 'e gidecek.
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Pekcan, resmi ziyareti kapsamında Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Komiseri Phil Hogan ile bir araya gelecek.
Pekcan'ın Hogan ile yapacağı görüşmede, Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik resmi müzakerelerin bir an önce başlaması başta olmak üzere, ikili ve bölgesel ticari ilişkiler bağlamında Türkiye için hassasiyet arz eden konuların ele alınması amaçlanıyor.

Bakan Pekcan yarın Türkiye'ye dönecek.

Belçika, Brüksel, Güncel

Kaynak: AA

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