Ticaret Bakanı Pekcan": Bugün maskeler, sağlık malzemeleri ve gıdalarla ilgili 81 ilde eş zamanlı...
Ticaret Bakanı Pekcan": Bugün maskeler, sağlık malzemeleri ve gıdalarla ilgili 81 ilde eş zamanlı denetimlere yaptık" -"Dün gördüğümüz panik havası hepimizi şaşırttı.
12.03.2020 15:17 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:24
Ticaret Bakanı Pekcan": Bugün maskeler, sağlık malzemeleri ve gıdalarla ilgili 81 ilde eş zamanlı denetimlere yaptık"-"Dün gördüğümüz panik havası hepimizi şaşırttı. Vatandaşımız neden böyle bir şeye gereksinim hissetti anlayamadık"-"Gıda perakendeciler birliğinin açıklamasında: "Herhangi bir ürünün stokunda eksikliğimiz yok diye belirttiler"-"Gıda konusunda herhangi bir eksik yok"
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Ticaret Bakanı Pekcan": Bugün maskeler, sağlık malzemeleri ve gıdalarla ilgili 81 ilde eş zamanlı...
Etiketler : Ruhsar Pekcan, Ekonomi
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