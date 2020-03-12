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Ticaret Bakanı Pekcan": Bugün maskeler, sağlık malzemeleri ve gıdalarla ilgili 81 ilde eş zamanlı...

Ticaret Bakanı Pekcan": Bugün maskeler, sağlık malzemeleri ve gıdalarla ilgili 81 ilde eş zamanlı denetimlere yaptık" -"Dün gördüğümüz panik havası hepimizi şaşırttı.

12.03.2020 15:17 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:24
Ticaret Bakanı Pekcan": Bugün maskeler, sağlık malzemeleri ve gıdalarla ilgili 81 ilde eş zamanlı denetimlere yaptık"
-"Dün gördüğümüz panik havası hepimizi şaşırttı. Vatandaşımız neden böyle bir şeye gereksinim hissetti anlayamadık"
-"Gıda perakendeciler birliğinin açıklamasında: "Herhangi bir ürünün stokunda eksikliğimiz yok diye belirttiler"
-"Gıda konusunda herhangi bir eksik yok" Ticaret Bakanı Pekcan

Kaynak: İHA

Etiketler : Ruhsar Pekcan, Ekonomi

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