Ticaret Bakanı Pekcan'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Mesajı

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bizler şehitlerimizin bize en önemli yadigarı olan bu vatana sahip çıkarak, Çanakkale ruhunu ilelebet yaşatmaya devam edeceğiz. Ülkemizi kalkındırmak, geleceğe en güçlü şekilde taşımak ve yüksek gelirli ülkeler seviyesine çıkarmak için kararlı bir şekilde çalışıyoruz" dedi.Ticaret Bakanı Pekcan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi nedeniyle bir mesaj yayımladı. Bakan Pekcan, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:"104. yıl dönümünü kutladığımız Çanakkale Zaferi, tarihe altın harflerle yazılan bir kahramanlık destanıdır. 'Çanakkale geçilmez' gerçeğini tüm dünyanın hafızasına kazıyan bu zafer, milletimizin sarsılmaz birlik ve beraberliğinin nişanesidir. Kahraman askerlerimizin fedakarlıkları, aziz milletimizin inancı, gücü, cesareti neticesinde Çanakkale'de elde edilen ve dünya tarihine mal olmuş bu başarı, İstiklal Harbimizi zafere ulaştıracak direniş ruhuna ışık olmuştur. Bizler şehitlerimizin bize en önemli yadigarı olan bu vatana sahip çıkarak, Çanakkale ruhunu ilelebet yaşatmaya devam edeceğiz. Ülkemizi kalkındırmak, geleceğe en güçlü şekilde taşımak ve yüksek gelirli ülkeler seviyesine çıkarmak için kararlı bir şekilde çalışıyoruz. Bu inançla, Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğü için hayatlarını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, minnet ve saygıyla anıyorum." - ANKARA