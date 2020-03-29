Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ticaret Bakanı Pekcan'dan evdeki vatandaşlara 'Sanal Ticaret Akademisi' daveti

Ticaret Bakanı Pekcan, "Koronavirüs nedeniyle evde kalınmasını önerdiğimiz bu dönemde, zamanın etkin ve faydalı kullanımı açısından, tüm vatandaşlarımızı Sanal Ticaret Akademisi'ne davet ediyorum.

29.03.2020 12:45 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:45
Ticaret Bakanı Pekcan'dan evdeki vatandaşlara 'Sanal Ticaret Akademisi' daveti
Ticaret Bakanı Pekcan, "Koronavirüs nedeniyle evde kalınmasını önerdiğimiz bu dönemde, zamanın etkin ve faydalı kullanımı açısından, tüm vatandaşlarımızı Sanal Ticaret Akademisi'ne davet ediyorum." dedi.

Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Ruhsar Pekcan, Koronavirüs, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››Ticaret Bakanı Pekcan'dan evdeki vatandaşlara 'Sanal Ticaret Akademisi' daveti - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Yargıtay’dan emsal karar! Arızalanırsa yenisiyle değiştirilecek Ekonomi
Yargıtay'dan emsal karar! Arızalanırsa yenisiyle değiştirilecek
Belediye Başkanı’ndan alkışlanacak hareket! Tüm maaşını Kovid-19 mağdurlarına bağışladı Ekonomi
Belediye Başkanı'ndan alkışlanacak hareket! Tüm maaşını Kovid-19 mağdurlarına bağışladı
12 milyon emeklinin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu Ekonomi
12 milyon emeklinin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Erdoğan imzaladı! Belediyelere 3 milyar liralık kaynak sağlandı Ekonomi
Erdoğan imzaladı! Belediyelere 3 milyar liralık kaynak sağlandı
İstanbul’da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi Ekonomi
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi
İçişleri’nden yeni genelge! İzin belgesi olmayan uçamayacak Ekonomi
İçişleri'nden yeni genelge! İzin belgesi olmayan uçamayacak
Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına ara verdi Ekonomi
Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına ara verdi
Mansur Yavaş’tan su faturalarıyla ilgili cepleri rahatlatacak adım Ekonomi
Mansur Yavaş'tan su faturalarıyla ilgili cepleri rahatlatacak adım

Son Dakika Ekonomi Haberleri

13:25: Korona virüsün patenti alındı mı? - Ekonomi 13:18: Kilosu 200 liradan satılan kuzugöbeği mantarı geçim kapısı oldu - Ekonomi 13:02: Japonya'da, aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi - Haber 13:00: Koronavirüs sürecinde psikolojinin korunması için öneriler - Ekonomi 12:58: Burhaniye'de kadın fabrikatöre TKDK desteği - Ekonomi 12:46: ASELSAN, MIRSAD'la cezaevleri ve adliyelerin güvenliğine talip - Ekonomi 10:03: Yargıtay'dan emsal karar: Arızalanan sıfır araç yenisiyle değiştirilecek - Ekonomi 09:55: Sındırgı Belediye Başkanı, koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kalan vatandaşlara maaşını bağışladı - Ekonomi 09:19: Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenecek - Ekonomi 08:50: Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi - Haberler 01:29: Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı kararla belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak - Ekonomi 21:02: İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi - Ekonomi