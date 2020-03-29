Ticaret Bakanı Pekcan'dan evdeki vatandaşlara 'Sanal Ticaret Akademisi' daveti
Ticaret Bakanı Pekcan, "Koronavirüs nedeniyle evde kalınmasını önerdiğimiz bu dönemde, zamanın etkin ve faydalı kullanımı açısından, tüm vatandaşlarımızı Sanal Ticaret Akademisi'ne davet ediyorum.
29.03.2020 12:45 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:45
Ticaret Bakanı Pekcan, "Koronavirüs nedeniyle evde kalınmasını önerdiğimiz bu dönemde, zamanın etkin ve faydalı kullanımı açısından, tüm vatandaşlarımızı Sanal Ticaret Akademisi'ne davet ediyorum." dedi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Ruhsar Pekcan, Koronavirüs, Ekonomi