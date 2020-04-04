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Ticaret Bakanı Pekcan'dan temassız ticaret paylaşımı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında başlatılan 'Temassız Dış Ticaret' uygulamasıyla ilgili uygulamanın görüntüleri ile bir paylaşımda bulundu.

04.04.2020 14:44 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:52
Ticaret Bakanı Pekcan'dan temassız ticaret paylaşımı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında başlatılan 'Temassız Dış Ticaret' uygulamasıyla ilgili uygulamanın görüntüleri ile bir paylaşımda bulundu.

Ticaret Bakanı Pekcan, Twitter hesabından Kovid-19 ile mücadele kapsamında hayata geçirdikleri sisteme ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımında uygulamaya ilişkin görüntülere de yer aldı. Bakan Pekcan, "Hiçbir zorluk bizi durdurmamalı, her şeye rağmen üretim ve ihracat devam etmeli dedik, insan teması olmayan 'Temassız Ticaret'i hayata geçirdik. Bu örnek uygulamamızla ticaretin etkin ve güvenli bir şekilde devamını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Ruhsar Pekcan, Twitter, Ekonomi
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