Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ticaret Bakanı Pekcan: "Fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen 113 işletme hakkında ise 10 bin...

Ticaret Bakanı Pekcan: "Fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen 113 işletme hakkında ise 10 bin 475'şer TL olmak üzere toplam 1 milyon 183 bin 675 TL idari yaptırım uygulanmıştır.

26.03.2020 11:17 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:17
Ticaret Bakanı Pekcan:
Ticaret Bakanı Pekcan: "Fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen 113 işletme hakkında ise 10 bin 475'şer TL olmak üzere toplam 1 milyon 183 bin 675 TL idari yaptırım uygulanmıştır." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ruhsar Pekcan, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››Ticaret Bakanı Pekcan: 'Fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen 113 işletme hakkında ise 10 bin... - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Koronavirüs nedeniyle ekmek satışını artık sadece 2 işletme yapacak Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle ekmek satışını artık sadece 2 işletme yapacak
Koronanın Türkiye ekonomisine etkisi ne olacak? Moody’s’ten dikkat çeken rapor Ekonomi
Koronanın Türkiye ekonomisine etkisi ne olacak? Moody's'ten dikkat çeken rapor
Korona küresel talebi Türkiye’ye kaydırdı! 1 milyar dolar getirebilir Ekonomi
Korona küresel talebi Türkiye'ye kaydırdı! 1 milyar dolar getirebilir
Güne hareketli başlayan dolar tekrar yükselişe geçti! İşte son durum Ekonomi
Güne hareketli başlayan dolar tekrar yükselişe geçti! İşte son durum
Koronaya meydan okuyor! Türkiye’nin dört bir yanından sipariş yağıyor Ekonomi
Koronaya meydan okuyor! Türkiye'nin dört bir yanından sipariş yağıyor
Koronavirüsle mücadelede en çok aranan cihazın yerli üretimi başladı Ekonomi
Koronavirüsle mücadelede en çok aranan cihazın yerli üretimi başladı
14 bin sağlık personeli alımında başvurular resmen başladı! Adaylar için dikkat çeken detay Ekonomi
14 bin sağlık personeli alımında başvurular resmen başladı! Adaylar için dikkat çeken detay

Son Dakika Ekonomi Haberleri

12:42: Çiftçinin 1.8 milyar lira desteği ödeniyor - Ekonomi 12:41: Üreticilere 1 milyar 881 milyon liralık destek ödemesi yarın başlıyor - Ekonomi 12:36: Üreticilerin gözü don ve soğuk tehlikesinde - Ekonomi 12:33: Korona virüs internetten market alışverişine ilgiyi artırdı - Ekonomi 12:32: Sivas'ta üretilen yük vagonları Avusturya yolunda - Ekonomi 12:16: Son Dakika: Soylu "Ters bir şey söyleyeceğim belki" deyip sosyal izolasyon konusunda Doğu ve Güneydoğu bölgelerini uyardı - Haber 11:56: Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek satışı sadece fırın ve marketlerde yapılacak - Ekonomi 11:53: Moody's koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin 2020 büyüme tahminini yüzde 1,4 küçülme olarak revize etti - Ekonomi 11:24: Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi 10:50: Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum - Ekonomi 10:31: Bakan Varank: Yerli solunum cihazlarının üretimine başladık - Ekonomi 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? - Haberler