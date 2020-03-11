Ticaret Bakanı Pekcan: "Gerekli bütün tedbirleri alarak ticaretin aksamaması konusunda tüm...
Ticaret Bakanı Pekcan: "Gerekli bütün tedbirleri alarak ticaretin aksamaması konusunda tüm tedbirleri aldık.
11.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:35
Ticaret Bakanı Pekcan: "Gerekli bütün tedbirleri alarak ticaretin aksamaması konusunda tüm tedbirleri aldık. Bakanlık olarak arz talep dengesinde maske ve sıhhi malzemelerde piyasada aşırı fiyat artışı oldu, ihracatta da artış oldu. Öncelik halkın sağlığı. Önceliğimiz vatandaşın ulaşması. Bu konuda 2 bin 193 firmamızı denetime aldık" - ANKARA
Kaynak: İHA
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