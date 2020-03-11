Menü
Haberler ›› Güncel ››Ticaret Bakanı Pekcan: 'Gıda ürünlerinde fahiş fiyatlar görüyoruz. - Güncel

Ticaret Bakanı Pekcan: "Gıda ürünlerinde fahiş fiyatlar görüyoruz.

Ticaret Bakanı Pekcan: "Gıda ürünlerinde fahiş fiyatlar görüyoruz.

11.03.2020 17:36 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:36
Ticaret Bakanı Pekcan:
Ticaret Bakanı Pekcan: "Gıda ürünlerinde fahiş fiyatlar görüyoruz. Onlar için de gereğini yapacağız, fırsatçılara göz açtırmayacağız." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Ruhsar Pekcan, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir Güncel
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı Güncel
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı Güncel
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat Güncel
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat