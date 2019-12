Ticaret Bakanı Pekcan: "Gümrük Birliği'nin güncellenmesinde karşımızda güçlü bir irade görmekten...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AB Komisyonu Ticaret Komiseri Phil Hogan ile görüşmesinde Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin her iki tarafa sağlayacağı ekonomik kazanımları gündeme getirdiklerini belirterek, "Sadece Gümrük Birliği'nin güncellenmesi üzerinde değil ikili ticaret ve ekonomik ilişkilerimizin güçlendirilmesi, ticaret ve yatırım ilişkilerimizin artırılması yönünde biz de karşımızda çok güçlü bir irade görmekten son derece memnun olduk" dedi.



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Brüksel temaslarının ardından Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinde basına açıklamalarda bulundu. AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Komiseri Phil Hogan ile görüştüğünü anımsatan Pekcan, "Phil Hogan'ın yeni ticaret komiseri olarak atanmasıyla birlikte bu ziyaretimizi gerçekleştirmiş olduk. Son derece olumlu bir atmosferde geçen bir ziyaret oldu" diye konuştu.



Hogan'ın daha önce tarım komiseri olduğu için Türkiye-AB ilişkilerini çok iyi bildiğini belirten Pekcan, "Bu olumlu atmosferde geçen toplantının Türkiye ile AB'nin ekonomik ilişkilerinin yeni dönemde daha da geliştirilmesi ve gerçek potansiyele ulaşması anlamında pozitif bir diyalog tesis etmek için hemfikir olduğumuzu görmekten son derece memnun olduk" ifadelerini kullandı.



Gümrük Birliği güncellemesinin toplantının en önemli gündem maddelerinden olduğuna dikkati çeken Pekcan, "Türkiye olarak müzakerelere hazırlık amacıyla bakanlığımız koordinasyonunda bütün hazırlık çalışmalarımızı tamamladık. Ancak, resmi müzakerelerin başlaması için Komisyon'un Konsey'den yetki alması gerekiyor. Bu doğrultuda maalesef yapıcı olmayan siyasi yaklaşımlar nedeniyle süreç bir noktadan sonra ilerleme kaydedilemedi. Komiserle görüşmede Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin her iki tarafa sağlayacağı ekonomik kazanımları gündeme getirdik" değerlendirmesinde bulundu.



İki tarafın yaptırmış olduğu etki analizi çalışmalarının Gümrük Birliği güncellenmesinin hem Türkiye ekonomisine hem AB ekonomisine ve dış ticaret dinamiklerine katkı sağlayacağını ortaya koyduğunu anlatan Pekcan, "Ben, Phil Hogan'ın da aynı fikirde olduğunu görmekten memnun oldum. Bu doğrultuda her iki bakan olarak bu konuda yapacağımız bu ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi yönünde yapacağımız yoğun çalışmalarının etkili olacağına karşılıklı olarak inanıyoruz. Bu etkilerin Konsey'de ilişkilerimize de olumlu yansıyacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.



AB'nin çelik önlemleri ele alındı



AB'nin çelik ürünlerine karşı uygulamış olduğu ticari önlemlerin de gündeme geldiğini anlatan Pekcan, "Aslında AB, ülkemize yönelik bir önlem almamış olsa da çelik sektörüne yönelik ABD'nin yaptırımının karşılığında bir önlem almış olsa da Türkiye çelik sektörü AB çelik önlemlerinden maalesef en fazla etkilenen sektör olmuş bulunmaktadır" dedi. Bu konuda bütün verileri Phil Hogan ile paylaştıklarını vurgulayan Pekcan, "Phil Hogan'a özellikle ülke spesifik kotalı ürünlerde bizim 2019 yılının ilk 10 ayındaki ihracatımızın yüzde 25 oranında düştüğünü kendisiyle de paylaştım" diye konuştu.



"Bütün hazırlıklarımızı tamamladık"



Pekcan, soruşturmanın başladığı ilk günden itibaren bakanlık olarak hem ülkeler nezdinde hem de Komisyon nezdinde her aşamada sektörün haklarını savunduklarını vurgulayarak, "Aslında biz Türkiye olarak ülkemizin çıkarlarını uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan haklarımızı da kullanmak doğrultusunda bütün hazırlıklarımızı tamamladık ama amacımız ticaretin akışının devam etmesi ve bir çözüm üzerinde uzlaşmak. Hogan'da da bu karalılığı görmekten memnunum" diye konuştu.



"Her aşamada paralel çalışacağız"



Görüşmede Brexit konusunun da gündeme geldiğini anlatan Bakan Pekcan, İngiltere'de seçimden sonraki gelişmelerin anlaşmalı bir ayrılık olacağına işaret ettiğini söyledi. Pekcan, "Türkiye'nin AB ile İngiltere arasında imzalanacak anlaşmaya paralel bir anlaşma imzalanması üzerinde çalışmaları var. Bu çalışmalarımızı ifade ettik ve Komiserin de bu doğrultuda bizimle aynı fikirde olduğunu görmekten memnuniyet duyduk. Her aşamada paralel çalışacağımız konusunda kendileriyle bilgi paylaşımı dahil mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.



"Türkiye'ye karşı haksız bir uygulama söz konusu"



Pekcan, Türkiye ve AB arasındaki ticarette karayolu kotaları ve geçişlerde alınan ücretler konusunu da değerlendirdiklerini belirterek, "Burada haksız bir uygulama söz konusu Türkiye'ye karşı. Hem AB ile olan Gümrük Birliği anlaşmamıza karşı hem Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) serbest dolaşım transit ticaretin önlenmesine yönelik önlemler. Bu konuda da ortak çalışma yapmamız gerektiği üzerinde mutabık kaldık" dedi.



Türkiye'de yetkilendirilmiş yükümlü statüsündeki firmalar ile AB'deki yetkilendirilmiş yükümlü statüsündeki firmaların karşılıklı tanınması konusunu gündeme getirdiklerini ifade eden Pekcan, bu konuyla ilgili Türkiye'ye Şubat ayında bir heyet geleceğini ve ortak çalışma yapılacağını dile getirdi.



Ekonomik ilişkilerin siyasi ilişkilere lokomotif etkisi



Görüşmede DTÖ reformuna da değinildiğine işaret eden Pekcan, "Türkiye ve AB arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin siyasi ilişkilerde lokomotif etki yaratmasını istiyoruz" diye konuştu. Araştırma, geliştirme ve inovasyon konusunda Türkiye'nin AB fonlarından daha fazla yararlanabilmesi konusunun da gündeme geldiğini söyleyen Pekcan, "Sonuç olarak bu görüşme sadece Gümrük Birliği'nin güncellenmesi üzerinde değil, ikili ticaret ve ekonomik ilişkilerimizin güçlendirilmesi, ticaret ve yatırım ilişkilerimizin artırılması yönünde biz de karşımızda çok güçlü bir irade görmekten son derece memnun olduk" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA