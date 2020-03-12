Ticaret Bakanı Pekcan: "İnternet ortamındaki ürün fiyatları ile ilgili de gereğini yapacağız."
Ticaret Bakanı Pekcan: "İnternet ortamındaki ürün fiyatları ile ilgili de gereğini yapacağız."
12.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:46
Ticaret Bakanı Pekcan: "İnternet ortamındaki ürün fiyatları ile ilgili de gereğini yapacağız." - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Ruhsar Pekcan, Politika
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