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Ticaret Bakanı Pekcan, İpsala Sınır Kapısı'nda incelemede bulundu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İpsala Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

30.11.2019 14:36 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:39
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.
'nin İpsala ilçesi Sarıcaali köyünde bulunan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) MS4 Ölçüm İstasyonu'nda gerçekleştirilecek törene katılmak için kente gelen Pekcan, İpsala Sınır Kapısı'nda, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak'tan brifing aldı.
Bakan Pekcan, ayrıca, sınır kapısında devam eden modernizasyon çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı, çalışmaları yerinde inceledi.
Pekcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzel bir günde İpsala Sınır Kapısı'na geldiklerini belirterek, "İnşaat çalışmalarımız güzel devam ediyor. İnşallah planladığımız tarihte modernizasyon çalışmalarını tamamlayacağız. İpsala'da, Kapıkule'de ve Hamzabeyli'de hepsi devreye girmiş olacak." dedi.
Ticaret Bakanı Pekcan, İpsala Sınır Kapısı'nda incelemede bulundu

Ruhsar Pekcan, Edirne, İpsala, Güncel

Kaynak: AA


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