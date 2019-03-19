Kaynak: DHA

MARKETLERE YÖRESEL ÜRÜN STANDISanayi Bakanı Ruhsar Pekcan, modernize edilen Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'nın açılışının ardından akşam saatlerinde Van'ın Edremit ilçesinde DoubleTree by Hilton Hotel'de düzenlenen 'Esnaf Buluşması' toplantısına katıldı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van milletvekilleri Abdulahat Arvas, Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Berge, Oda Başkanları ve 2 bine yakın esnafın katıldığı 'Esnaf Buluşması' tolantısında konuşan Sanayi Bakanı Pekcan, İran'a açılan Kapıköy Sınır kapısı için 112 milyon dolarlık harcama yapılarak modernize edildiğini söyledi.Bakan Pekcan, Türkiye'deki kara sınır kapılarından yılda 2 milyon girişi yapıldığını ifade ederek, "Van ekonomisinin ne kadar canlı olduğunu biliyoruz. Van aynı zamanda ticaret şehri. İnşallah bu kapının açılmasıyla ticaretimiz, esnafımızın işleri daha fazla canlanacak ve kazançlar getireceğine inanıyoruz. Tabi bu kapı tek başına bir anlam ifade etmiyor. Aynı kapasitede İran tarafının da bugün burada hazır olmasını temenni ederdik. Ama biz bakanlık olarak takipçisiyiz." dedi.İRANDAKİ YASAKLARIN KALDIRILMASINI BİZ DE İSTİYORUZ'Bakan Pekcan, sekiz aylık görev süresince üç kez İran'daki üst düzey yetkilerle bir araya geldiklerini anlatarak şöyle konuştu:"Evet ithalattaki yasakların, İran'daki yasakların kaldırılmasını biz de istiyoruz ama bu, İran'ın kendi politikası gereği. Ama biz bu yasaklı listesinde en azından tercihli ticaret anlaşmamız olan 63 kalemin yasak listesinden çıkarılması için de kendileriyle görüşme halindeyiz. İnşallah en kısa zamanda tamamlanır. Razi Gümrük Kapısı'nın tamamlanmasıyla ilgili ve Razi ile Hoy arasındaki kara yolunun yapılmasıyla ilgili de bizler de yakinen takip ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda transit geçişlerine açıldığı zaman bu kapı aynı zamanda İpekyolu üzerinde bir kapı, dünya ekonomisinin kalbinin attığı ticari yol güzergahı üzerinde, o zaman Allah'ın izniyle Van'ı kimse tutamayacak. Esnafımıza çok önem veriyoruz. Bakanlığa geldiğim ilk günden itibaren iş dünyasının temsilcileriyle istişare kurulu kurduk ve her ay toplantılar yapıyoruz. Sizlerin talepleri de bize geliyor. Biz bu talepleri mutlaka değerlendiriyor ve geri dönüş yapıyoruz. Bu çalışmamız bundan böyle devam edecek. Hepinizin bildiği gibi sayın Cumhurbaşkanımız, her zaman esnafın yanında olmuştur. Kendilerinin tasarruflarıyla esnaf ve sanatkarlarımızın 11 bin liraya olan gelirleri vergiden muaf tutulmuş. Vergisini düzenli ödeyen esnafımıza 5 puan indirim yapılmış. Aynı zamanda 5 puan sosyal güvenlik pirimlerinde de indirim yapılmış. Biz bakanlık olarak aynı zaman taşınmaz malı teminat gösterilmesinin yanında taşınır mallarımızı da teminat göstererek kredi kullanılmasının önünü açtık. Çok yüksek sayıda firmamız kredi kullanmış bulunmakta. TESKOP kanalıyla yaklaşık 493 esnaf ve sanatkarımız kredi kullanmaktadır. Kendilerinin belirttiği üzere bir yıla kadar vadeli kredilerde yüzde 4, bir yıldan daha uzun kredilerde de yüzde 5 faizle esnaf ve sanatkarımıza kredi kullanıyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımızda da esnaf ve sanatkarımızı merkeze almaya devam deceğiz. Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıldaki hedefi yüksek gelirli ülkeler seviyesine yükselebilmektir. Bunun yolu da daha fazla ihracat, daha fazla katma değerli ihracattan geçer. Bu doğrultuda bakanlık olarak ihracatımızı arttırmak, güçlü, rekabetçi olduğumuz pazarlarda daha fazla rekabetçi olmak için daha fazla tasarıma ve markaya destek vererek yolumuza devam diyoruz. Aynı zaman da iç ve dış ticarette dijitalleşmeye önem veriyoruz. Dijitalleşmeyle bütün yönlendiriyoruz."MARKETLERE YÖRESEL ÜRÜN RAF SORUNLULUĞUBakan Pekcan, perakende sistemiyle ilgili kanun çalışmaları bulunduğunu belirterek, "Bu taslak çalışmada marketlerin yöresel ürünleri için de belli bir yüzdede raf ayrılmasını zorunlu kılacağız. Bunu dışında sadece marketlerin kendi markasıyla değil, o markaları ürettikleri firmaların da markalarıyla satış yapmalarını, kendi markalarıyla satışlarına yüzde getireceğiz. Bunun dışında essnafımızın ihracatçı olmasına yönelik pazarlama ve marka destek projemiz var. Bununla ilgili de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Esnafımıza e- ticaret ve ihracaat eğitimleri veriyoruz. Esnafımızın iç ticarette gösterdiği başarıyı ihracatta da göstermesini Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sağlamasını bekliyoruz. Bence burada Van öncü olabilir." diye konuştu.Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN,