Ticaret Bakanı
Pekcan: "Kooperatifler tarafından uygulanacak gecikme faizi oranı üst sınırı bir aya kadar olan gecikmelerde yüzde 16'ya, bir aydan fazla gecikmelerde ise yüzde 20'ye çekilerek, esnaf ve sanatkarın faiz yükü hafifletilecek"-"(TESKOMB kredilerinde gecikme faizinin indirilmesi) Bu uygulamayla, borçlu ve bunların kefilleriyle birlikte yaklaşık 250 bin esnaf ve sanatkarın gecikmiş 1 milyar 500 milyon liraya ulaşan borcunda iyileştirme sağlanması ve bu kapsamda yaklaşık 300 milyon lira gecikme faizinin düşürülmesi mümkün olabilecektir"
ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
, Bakanlık Konferans Salonu'nda basın açıklaması yaptı.
Ruhsar Pekcan
14 Kasım 2018 Çarşamba 11:46