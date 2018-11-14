14 Kasım 2018, 11:46
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Ticaret Bakanı Pekcan: "Kooperatifler Tarafından Uygulanacak Gecikme Faizi Oranı Üst Sınırı Bir Aya...

Ticaret Bakanı Pekcan: "Kooperatifler tarafından uygulanacak gecikme faizi oranı üst sınırı bir aya kadar olan gecikmelerde yüzde 16'ya, bir aydan fazla gecikmelerde ise yüzde 20'ye çekilerek, esnaf ve sanatkarın faiz yükü hafifletilecek" -"(TESKOMB kredilerinde gecikme faizinin indirilmesi)...

Ticaret Bakanı Pekcan: "Kooperatifler tarafından uygulanacak gecikme faizi oranı üst sınırı bir aya kadar olan gecikmelerde yüzde 16'ya, bir aydan fazla gecikmelerde ise yüzde 20'ye çekilerek, esnaf ve sanatkarın faiz yükü hafifletilecek"
-"(TESKOMB kredilerinde gecikme faizinin indirilmesi) Bu uygulamayla, borçlu ve bunların kefilleriyle birlikte yaklaşık 250 bin esnaf ve sanatkarın gecikmiş 1 milyar 500 milyon liraya ulaşan borcunda iyileştirme sağlanması ve bu kapsamda yaklaşık 300 milyon lira gecikme faizinin düşürülmesi mümkün olabilecektir"

ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlık Konferans Salonu'nda basın açıklaması yaptı. Ruhsar Pekcan
14 Kasım 2018 Çarşamba 11:46