Ticaret Bakanı Pekcan: "(Kovid-19 tedbirleri) Arz güvenliği için tıbbi maske, solunum cihazı, etil...
Ticaret Bakanı Pekcan: "(Kovid-19 tedbirleri) Arz güvenliği için tıbbi maske, solunum cihazı, etil alkol ithalatında ilave gümrük vergisini kaldırdık"
25.03.2020 09:50 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:57
Ticaret Bakanı Pekcan: "(Kovid-19 tedbirleri) Arz güvenliği için tıbbi maske, solunum cihazı, etil alkol ithalatında ilave gümrük vergisini kaldırdık"
Kaynak: AA
Etiketler : Ruhsar Pekcan, Ekonomi