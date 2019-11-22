Ticaret Bakanı Pekcan otomotiv sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, otomotiv sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi.



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirilen 'Otomotiv Endüstrisi Ortak Akıl Çalıştayı'na TİM Başkanı İsmail Gülle, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ile otomotiv sanayi ve yan sanayide faaliyet gösteren firmaların üst düzey yöneticileri katıldı. Toplantıda otomotiv sektörünün bugünü ve yarını, ihracatının ve kapasitesinin artırılması, İhracat Ana Planı'nda yer alan hedef ülkelerde sektörün payının yükseltilmesi, daha fazla Ar-Ge ve katma değer odaklı yatırım, üretim ve ihracat için yapılması gerekenler, rekabetçiliğin geliştirilmesi konuları ele alındı.



Çalıştayın açılışında konuşan Bakan Pekcan, Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden olan otomotiv sektörünün Ar-Ge ve yüksek katma değerli yatırım, üretim ve ihracatının artırılmasına büyük önem verdiklerini vurguladı. Küresel ekonomideki gelişmelerden kaynaklı otomotiv sektörünün ihracatında bir düşüş görüldüğüne işaret eden Pekcan, sektörün ihracatının artırılması için çalışmaların el birliği ile yapılacağını söyledi. Brexit sürecindeki belirsizlik, ABD'nin olası Section 232 otomotiv önlemleri, AB'nin çelik ithalatındaki koruma önlemlerine de değinen Pekcan, küresel ekonomide görülen korumacı politikalara karşı ülke hak ve menfaatlerinin korunması için her platformda gerekli her türlü adımı attıklarını söyledi. Pekcan, üreticilerin ihracatçıların zarar görmemesi için sektörden gelen önerilerine oldukça önem verdiklerini vurgulayarak, "Sektörün bütün paydaşları, üreticiler, ihracatçılarımızla beraber ortak akılla hareket etmemiz önemli" dedi.



Otomotiv sektöründe tasarım, yeni teknolojiler ve Ar-ge yatırımlarının da önemine dikkati çeken Pekcan, "Yeni teknolojilerle ilgili yatırımlar önemli, yeter ki yeni yatırımlar gelsin. Yatırımcıları gelin beraber ikna edelim, biz desteklemeye hazırız" diye konuştu.



Pekcan, çalıştayın yeni stratejiler ve sektörün gelecek yol haritasını belirleme noktasında da faydalı olacağını düşündüğünü ifade ederek, burada elde edilen çıktıların takibini yine sektörle birlikte yapacaklarını söyledi.



Sektörün sorunları ile beklentilerini dile getiren otomotiv sektörü temsilcileri, İhracat Ana Planı'nda 5 hedef sektör arasında otomotivin de yer almasından memnuniyet duyduklarını belirttiler. Sektör temsilcileri, bu hedefe ulaşma yolunda ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda işbirliği ile çalışma grupları kurarak, azim ve kararlılıkla çalışacaklarını ifade ettiler. - ANKARA

Kaynak: İHA